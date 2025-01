UBS cible une once d'or à 2850 dollars fin 2025

(AOF) - La banque suisse reste positive sur l'or dans le cadre de sa stratégie mondiale et vise 2850 dollars l'once à la fin de l'année. UBS reconnait qu'un dollar plus fort et des rendements américains élevés resteront probablement des vents contraires au premier semestre 2025, mais ils devraient être plus que compensés par la demande d'or en tant que diversification.

Selon le spécialiste, les banques centrales, les fonds souverains et les gestionnaires d'actifs sont très demandeurs d'actifs de diversification tels que l'or, notamment en raison des incertitudes commerciales et géopolitiques qui risquent de persister, ainsi que des préoccupations liées à la dette du gouvernement américain.

" Les accès de volatilité sur les marchés boursiers deviendront probablement plus fréquents, notamment en raison de la forte concentration sectorielle et géographique des portefeuilles et des valorisations élevées des marchés boursiers " prévient enfin UBS.