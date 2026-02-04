 Aller au contenu principal
UBS-Bénéfice au T4 supérieur aux attentes, prévoit d'autres rachats d'actions
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 07:09

La banque suisse UBS

UBSG.S a fait état mercredi d'un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars (1,01 milliard d'euros) pour le quatrième trimestre, en hausse de 56% par rapport à l'année précédente et supérieur aux prévisions consensuelles de 919 millions de dollars fournies par la société.

Le plus grand gestionnaire de fortune au monde a par ailleurs annoncé son intention de racheter pour 3 milliards de dollars de ses propres actions en 2026, soit le même montant que l'année dernière, ainsi que son objectif "d'en faire plus".

Le montant des rachats supplémentaires dépendra de la clarification du futur régime réglementaire bancaire en Suisse, a précisé le groupe.

UBS a également relancé son ambition d'atteindre un ratio CET1 d'environ 18 % d'ici 2028, une mesure clef de sa santé financière abandonnée après la mise en place de nouvelles règles en matière de fonds propres par la Suisse en juin.

Le groupe vise un ratio coûts/revenus du groupe d'environ 67% d'ici 2028, un objectif plus ambitieux que l'actuel, qui est inférieur à 70%.

(Ariane Luthi, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Dividendes
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

UBS GROUP
37,100 CHF Swiss EBS Stocks -0,05%
