UBS anticipe une surperformance de l'argent relativement à l'or

(AOF) - "Les prix de l'argent ont augmenté de plus de 20% en 2024, mais la performance de l'or a été encore plus impressionnante", relève UBS. La banque suisse pense que le métal peut augmenter en termes absolus et relatifs (par rapport à l'or) au cours de cette année. "L'argent ne bénéficie pas des achats des banques centrales comme l'or, mais la baisse des rendements réels aux États-Unis et l'augmentation de la production industrielle mondiale devraient favoriser le métal en 2025", explique-t-elle. UBS cible une once d'argent entre 36 et 38 dollars.