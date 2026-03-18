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UBS achève la migration des clients de l'ancien Credit Suisse
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:38

UBS a annoncé mercredi avoir achevé la migration de l'ensemble des clients de l'ancien Credit Suisse vers ses infrastructures, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'intégration des deux groupes bancaires.

Avec la finalisation désormais effective du transfert de la clientèle en Suisse, c'est l'ensemble du processus de transition qui a été mené à bien dans le monde entier, indique l'établissement financier dans un communiqué.

"En achevant avec succès la migration de la clientèle en Suisse, nous avons transféré sans heurt quelque 1,2 million de relations clients dans le monde entier", souligne Sergio Ermotti, son directeur général.

"Nous avons atteint un nouveau jalon décisif dans la première fusion jamais réalisée entre deux banques d'importance systémique et mondiale et dans l'une des intégrations les plus complexes de l'histoire du secteur bancaire", a-t-il ajouté, tout en reconnaissant qu'il restait encore beaucoup de travail à accomplir dans le cadre de l'intégration.

UBS se dit ainsi en bonne voie pour achever l'intégration dans ses grandes lignes d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire un peu plus de trois ans après l'officialisation de l'opération.

L'action UBS avance de 0,8% à 30,2 francs suisses mercredi matin à la Bourse de Zurich, mais accuse encore un repli de plus de 18% depuis le début de l'année.

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