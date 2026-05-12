UBS abaisse son objectif de cours sur RS Group
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 17:15
"Bien que les bénéfices semblent s'être stabilisés après une période de baisse, nous estimons qu'un retour à une dynamique positive des bénéfices est peu probable avant l'exercice 2028 ; nous relançons notre modèle avec un objectif de cours de 620 pence et une recommandation neutre" indique le bureau d'analyse.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 17:15:00.
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