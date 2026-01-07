UBS abaisse ses prévisions et son objectif de cours sur Diageo
07/01/2026
UBS abaisse ses prévisions de BPA de 1 à 3 % en raison de la faiblesse du marché américain (UBSe en baisse de 11 % au deuxième trimestre) et de la cession d'EABL.
"Nous soulignons un possible scénario de réajustement des marges aux États-Unis et actualisons les analyses de sensibilité relatives à cette cession" indique le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|1 610,250 GBX
|LSE
|-2,05%
