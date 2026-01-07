 Aller au contenu principal
UBS abaisse ses prévisions et son objectif de cours sur Diageo
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 10:19

UBS maintient son conseil à Neutre sur le titre et abaisse son objectif de cours à 1 780 pence (au lieu de 1 850 pence) suite à la faiblesse des ventes aux États-Unis et à EABL.

UBS abaisse ses prévisions de BPA de 1 à 3 % en raison de la faiblesse du marché américain (UBSe en baisse de 11 % au deuxième trimestre) et de la cession d'EABL.

"Nous soulignons un possible scénario de réajustement des marges aux États-Unis et actualisons les analyses de sensibilité relatives à cette cession" indique le bureau d'analyse.

