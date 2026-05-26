 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UBS abaisse sa cible sur easyJet
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 10:26

L'analyste confirme sa note d'achat sur le titre tout en réduisant son objectif de cours de 635 à 555 pence.

UBS souligne que les résultats semestriels sont ressortis en ligne avec les attentes et conserve sa recommandation malgré des perspectives tarifaires plus faibles.

Selon UBS, la pression sur les tarifs persiste dans le transport aérien court-courrier, conduisant le bureau d'études à réduire son hypothèse d'évolution des prix pour l'exercice 2026 à -2%, contre 1% précédemment. Le broker abaisse ainsi ses prévisions de bénéfice par action 2026 et 2027 de respectivement 39 et 33%.

La note indique toutefois que le bilan reste solide, avec une trésorerie nette de 434 MGBP et une liquidité de 4,7 MdGBP. UBS estime également qu'une réduction des capacités du secteur durant l'hiver pourrait soutenir les prix.

Le rapport souligne enfin la bonne dynamique d'easyJet Holidays, dont le résultat avant impôts a progressé à 61 MGBP au premier semestre, contre 44 MGBP un an plus tôt, avec une hausse de 22% du nombre de clients.

Valeurs associées

EASYJET
379,950 GBX LSE +2,63%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2026 à 10:26:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,3065 +20,20%
CAC 40
8 194,92 -0,77%
Pétrole Brent
99,18 +2,99%
KALRAY
12,9 -2,27%
SOITEC
169,4 -3,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank