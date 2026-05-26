Prix de l'électricité : les parlementaires LR appellent à baisser les taxes

( AFP / DAMIEN MEYER )

"Pendant que la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran paralyse les flux pétroliers mondiaux et fait flamber les prix à la pompe, la France, elle, dispose d'une autre ressource abondante : l'électricité", pointent les parlementaires LR dans une tribune publiée dans Le Monde lundi 25 mai.

"Cet argent doit être rendu aux Français." Dans une tribune parue dans le quotidien Le Monde lundi 25 mai, plus d'une centaine de parlementaires Les Républicains ont dénoncé les gouvernements successifs qui ont rendu l'électricité "trop chère". Ils appellent à "inverser cette tendance" en baissant les taxes pour dynamiser la demande.

Alors qu'Emmanuel Macron prévoit de recevoir ce mardi les acteurs français de l'électrification pour détailler le plan de l'Etat en la matière, les députés et sénateurs LR ont regretté le bilan "contrasté" du président de la République, qui a dû faire "volte-face" sur le nucléaire en annonçant la construction de nouveaux réacteurs en 2022. "Pendant que la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran paralyse les flux pétroliers mondiaux et fait flamber les prix à la pompe, la France, elle, dispose d'une autre ressource abondante : l'électricité", pointent les parlementaires dans cette tribune initiée par la sénatrice Marta de Cidrac et le député Antoine Vermorel-Marques.

Les trois taxes sur le prix de l'électricité épinglées

Ils regrettent notamment que la France soit encore si dépendante des hydrocarbures alors qu'elle exporte beaucoup d'électricité, une "absurdité" à laquelle il faudrait mettre fin en agissant sur la demande d'électricité. "Nous considérons que le signal prix est trop faible face aux hydrocarbures", fustigent-ils, épinglant les trois taxes sur le prix de l'électricité - TVA, accise et contribution d'acheminement. "Cet argent doit être rendu aux Français pour affirmer notre indépendance énergétique", s'alarment les parlementaires de droite, pour qui "il ne peut y avoir de plan d'électrification du pays sans baisse du prix de l'électricité".

Plus de 100 parlementaires LR - 37 députés, 65 sénateurs - ont signé cette tribune. La France a présenté en avril un plan d'électrification de l'économie en 22 mesures qui, de l'industrie aux transports en passant par le numérique, prévoient de réduire la dépendance aux énergies fossiles en profitant de l'avantage offert par l'électricité nucléaire et renouvelable abondante.