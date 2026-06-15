UBS abaisse la note de Soitec à “vendre”, l'optimisme dans le secteur de la photonique semblant exagéré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** UBS a abaissé la note du groupe français de matériaux pour semi-conducteurs Soitec SOIT.PA de « neutre » à « vendre », estimant que la valorisation du titre reflète de plus en plus une « trajectoire de croissance du chiffre d'affaires trop optimiste »

** L'action Soitec a bondi de plus de 400 % cette année, les investisseurs misant sur son exposition à la photonique sur silicium pilotée par l'IA

** UBS prévoit que la photonique sur SOI représentera environ 25 % du chiffre d'affaires d'ici 2028, tandis que le reste de ses activités, qui représentera 84 % du chiffre d'affaires en 2026, devrait connaître une croissance plus modeste, avec un TCAC de 14 % entre 2026 et 2030

** “Alors que la photonique devrait croître à un TCAC d’environ 35 % entre 2026 et 2030, elle reste trop modeste pour avoir un impact significatif sur le chiffre d’affaires du groupe ou compenser les pressions ailleurs”, indique UBS

** Le courtier estime que le marché surestime peut-être à quel point la croissance de Soitec devrait suivre celle de ses clients en aval, tels que STMicroelectronics STMPA.PA , Tower Semiconductor TSEM.TA , GlobalFoundries GFS.O et TSMC 2330.TW

** UBS estime que ces acteurs en aval devraient bénéficier d'une plus grande intégration de circuits intégrés photoniques, tandis que les prix de vente moyens des plaquettes de silicium-photonique de Soitec devraient rester stables ou baisser avec l'augmentation des volumes

** “Bien que nous restions optimistes quant aux opportunités structurelles offertes par la photonique sur silicium (SOI), nous estimons que les valorisations actuelles reflètent de plus en plus une trajectoire de croissance des revenus trop optimiste”, indique-t-elle