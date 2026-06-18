UBS abaisse la note de Jefferies à “neutre” après une forte remontée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** L'action Jefferies Financial ( JEF.N ) a reculé de 1,63% à 60,87 dollars en pré-ouverture, après que UBS a abaissé sa recommandation de “acheter” à “neutre”.

** Compte tenu de la remontée des actions JEF ces derniers mois, la société de courtage estime que la valorisation reflète de manière appropriée les attentes élevées en matière de conseil et de marchés des capitaux propres

** Elle ajoute que la valorisation se rapproche de la juste valeur, compte tenu d’une communication insuffisante avec les investisseurs et d’une visibilité limitée sur une accélération de l’activité des sponsors et une exécution soutenue sans accroc

** La société de courtage a toutefois relevé son objectif de cours de 59 $ à 67 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 8,3% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Trois analystes attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat” et trois la note “conserver”; le cours cible médian est de 66 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 0,14% depuis le début de l’année