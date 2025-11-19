Ubisoft reprendra sa cotation à la Bourse de Paris "au plus tard" vendredi matin

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft reprendra sa cotation à la Bourse de Paris "au plus tard" vendredi, "à l'ouverture des marchés", et communiquera ses résultats du premier semestre d'ici là, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

L'éditeur, dont l'action a plongé de près de 50% depuis le début de l'année, avait suspendu sa cotation vendredi dernier après avoir annoncé la veille qu'il reportait la publication des résultats du premier semestre de son exercice décalé 2025-2026.

Si le groupe n'a pas officiellement avancé de raison au report de cette publication, son directeur financier Frédérick Duguet avait indiqué jeudi, dans un mail interne aux salariés, qu'Ubisoft avait besoin d'un "délai supplémentaire pour finaliser la clôture du semestre" et que la demande de suspension de sa cotation visait à "limiter les spéculations inutiles et la volatilité du marché pendant ce court délai".

L'éditeur français est l'un des plus gros acteurs du jeu vidéo dans le monde, avec quelque 17.000 employés. Il a dans son catalogue des jeux majeurs comme "Assassin's Creed", "Far Cry" ou "Just Dance".

Selon plusieurs observateurs, un potentiel rachat du groupe faisait partie des hypothèses pouvant expliquer ce report, renvoyant à l'acquisition fin septembre de l'éditeur américain Electronic Arts par un consortium composé du fonds souverain saoudien PIF et de sociétés d'investissement américaines.

Fin 2024, des rumeurs de presse avaient déjà fait état de discussions entre la direction du groupe français et le géant chinois de la tech Tencent, entré au capital d'Ubisoft en 2018.

Dans le cadre d'une réorganisation plus large, l'éditeur français a depuis annoncé la création d'une nouvelle filiale regroupant ses trois sagas phares, Vantage Studios, détenue à environ 25% par Tencent via un apport de 1,16 milliard d'euros.

La finalisation de la transaction est prévue pour la fin de l'année, sous réserve de validation des autorités réglementaires.

Des difficultés liées à la mise en place de cette nouvelle organisation ont aussi été évoquées par des experts comme une raison pouvant justifier le report de la publication des résultats.

Dans un contexte mondial de crise de croissance pour tout le secteur du jeu vidéo, Ubisoft a enchaîné plusieurs revers ces dernières années, avec des lancements de jeux en demi-teinte et l'arrêt précoce de son jeu de tir en ligne "XDefiant".

Depuis 2023, l'éditeur français poursuit un plan de réduction des coûts qui a déjà entraîné la fermeture de plusieurs studios à l'étranger et le départ de plus de 3.000 salariés.

Sa capitalisation boursière, qui a atteint jusqu'à 11,8 milliards d'euros en 2018, ne s'élève plus qu'à 911,4 millions d'euros aujourd'hui.