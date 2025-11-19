Australie-Meta va bloquer Facebook et Instagram pour les moins de 16 ans d'ici le 10 décembre

Meta META.O a annoncé mercredi que l'accès à Instagram, Facebook et Threads sera bloqué aux utilisateurs de moins de 16 ans à partir du 10 décembre en Australie, une démarche qui intervient alors que Canberra veut interdire les réseaux sociaux pour les adolescents.

Le géant américain a déclaré que des utilisateurs présumés âgés de 13 à 15 ans avaient été notifiés par le biais de messages dans l'application, de courriels et de textos que leurs comptes seraient fermés.

À partir du 4 décembre, le groupe commencera à désactiver les comptes et à bloquer les nouvelles inscriptions des personnes de moins de 16 ans.

Meta a précisé que le processus devrait être achevé le 10 décembre. Le groupe avait précédemment fait savoir aux législateurs australiens que l'accès ne serait supprimé pour les utilisateurs de moins de 16 ans qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi le 10 décembre.

Plusieurs méthodes de vérification d'âge seront utilisées sur les plateformes de Meta pour se conformer à la loi australienne, a déclaré le groupe. Une "approche de minimisation des données" sera adoptée, celle-ci ne demandant des informations supplémentaires qu'en cas de doute sur l'âge de l'utilisateur.

"Nous travaillons d'arrache-pied pour supprimer d'ici le 10 décembre tous les utilisateurs que nous croyons âgés de moins de 16 ans, mais le respect de la loi sera un processus continu et à plusieurs niveaux", a déclaré Antigone Davis, vice-présidente et responsable de la sécurité de Meta au niveau mondial.

Selon l'autorité australienne de régulation de l'internet, environ 150.000 utilisateurs de Facebook sont âgés de 13 à 15 ans en Australie et 350.000 utilisateurs sur Instagram. Aucune donnée n'a été publiée pour Threads.

Meta a déclaré que les adolescents concernés pouvaient mettre à jour leurs coordonnées pour être avertis une fois la limite d'âge dépassée. Ils ont également la possibilité de télécharger leurs données ou de supprimer leurs comptes.

L'interdiction des réseaux sociaux en Australie est l'une des mesures les plus complètes prises par un gouvernement pour contrôler l'accès des mineurs à ces plateformes. Les autorités de régulation du monde entier suivent avec attention sa mise œuvre.

La loi incombe aux plateformes de réseaux sociaux de prendre des "mesures raisonnables" pour empêcher les mineurs d'avoir un compte. Les plateformes enfreignant la loi sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (27,73 millions d'euros).

