PayPal devient partenaire officiel des paiements digitaux de Liverpool FC
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 15:31

Liverpool FC annonce un accord mondial pluriannuel faisant de PayPal son partenaire officiel des paiements digitaux, première collaboration du groupe avec un club de Premier League.

PayPal, qui compte plus de 400 millions de comptes actifs dans 200 marchés, deviendra la méthode de paiement digitale privilégiée du club, avec une présence renforcée sur les plateformes e-commerce et All Red ainsi qu'une visibilité accrue à Anfield et St Helens.

L'accord inclut aussi PayPal+, un nouveau programme de fidélité gratuit permettant aux fans de cumuler des points utilisables pour des récompenses croissantes selon les niveaux Blue, Gold et Black.

Ben Latty, Chief Commercial Officer de LFC, salue un partenaire 'synonyme de confiance', tandis que Geoff Seeley, Chief Marketing Officer de PayPal, souligne une expérience de paiement 'flexible et enrichie'.

Le partenariat prévoit enfin des initiatives conjointes en faveur du LFC Women et du développement du football de base via la LFC Foundation.

Valeurs associées

PAYPAL HOLDINGS
60,6850 USD NASDAQ -0,02%
