Ubisoft remanie son organisation pour viser un retour à la croissance
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 18:11
Cette transformation s'articule autour de trois piliers : la mise en place d'un nouveau modèle opérationnel, un recentrage du portefeuille adossé à une feuille de route sur trois ans largement remaniée, et un ajustement de la taille de l'organisation.
Le groupe justifie cette décision par un marché AAA devenu plus sélectif, une concurrence renforcée - notamment sur les jeux de tir - et la difficulté croissante à créer de nouvelles marques dans un contexte de hausse des coûts. Ubisoft estime toutefois que les grands succès AAA offrent un potentiel financier accru et veut adapter son fonctionnement pour produire des jeux de qualité "exceptionnelle" à des coûts plus compétitifs.
Le nouvel organigramme, davantage centré sur les joueurs, sera structuré par genres créatifs et par unités d'affaires intégrées, avec une prise de décision plus rapide et décentralisée. Ubisoft entend par ailleurs renforcer l'exécution de sa stratégie autour des jeux d'aventure en monde ouvert et des expériences Games-as-a-Service, en s'appuyant sur des investissements ciblés et des technologies de pointe, dont l'IA générative orientée vers les joueurs.
Le groupe mettra à jour sa guidance en mai
Ubisoft annonce que sa transformation va entraîner des changements dans le calendrier de sorties et dans la composition de son portefeuille, au point de rendre obsolètes ses prévisions pour l'exercice FY2026-27. Le groupe indique qu'il mettra à jour sa guidance en mai 2026.
Pour 2025-26, l'éditeur vise désormais des net bookings d'environ 1,5 milliard d'euros, ce qui implique une baisse d'environ 330 millions d'euros de la marge brute par rapport aux objectifs précédents, en raison notamment d'ajustements du pipeline de sorties sur le trimestre en cours et du report de certaines discussions de partenariats.
Ubisoft anticipe par ailleurs un EBIT non-IFRS proche de -1 milliard d'euros, intégrant une dépréciation accélérée d'environ 650 millions d'euros liée aux décisions de transformation, dont l'arrêt du développement de six jeux et l'allongement du temps de développement sur sept titres avec des attentes de revenus révisées.
Le groupe table enfin sur un free cash-flow compris entre -400 et -500 millions d'euros et sur une dette nette non-IFRS de 150 à 250 millions d'euros en fin d'exercice, avec une trésorerie attendue entre 1,25 et 1,35 milliard d'euros, contre environ 1,5 milliard d'euros précédemment.
Valeurs associées
|6,628 EUR
|Euronext Paris
|+3,66%
A lire aussi
-
Deux immenses usines côte-à-côte, en banlieue de Douai, produisent ensemble les premières voitures électriques 100% françaises: la Manufacture Renault, qui vient de sortir sa 100.000e R5 électrique, et la gigafactory du chinois Envision, son fournisseur de batteries. ... Lire la suite
-
Le chaos et les incertitudes provoqués par les affrontements entre l'armée syrienne et les forces kurdes menacent l'étanchéité des camps de prisonniers de l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), faisant planer le risque d'évasions. Des milliers d'ex-combattants ... Lire la suite
-
Faire rouler métros, trams et bus en satisfaisant les voyageurs parisiens et les salariés du groupe, sur fond d'ouverture à la concurrence: Xavier Piechaczyk, choisi par Emmanuel Macron pour piloter la RATP, s'est déclaré prêt mercredi à relever les multiples défis ... Lire la suite
-
Des mains qui montrent le chemin: des chercheurs ont découvert en Indonésie le plus ancien exemple d'art pariétal au monde, vieux de 67.800 ans, nouvelle piste de réflexion sur les routes de migration de l'homme moderne. Ces trésors archéologiques se trouvent sur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer