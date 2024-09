Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft: rebond symbolique après une semaine noire information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 16:05









(CercleFinance.com) - Ubisoft essaie d'amorcer un fragile rebond de près de 0,2% vendredi, tentant ainsi de tourner le dos à une semaine noire qui l'a vu revenir à des plus bas boursiers de plus de dix ans.



Sauf changement de tendance majeur, le titre se dirige vers un repli de plus de 20% sur l'ensemble de la semaine, après avoir déjà décroché de 14% la semaine précédente.



Depuis la fin du mois d'août, analystes et investisseurs s'inquiètent du démarrage poussif signé par le nouveau titre du groupe de jeux vidéo, 'Star Wars Outlaws', que ce soit chez les critiques ou les utilisateurs eux-mêmes.



Dans une note de recherche publiée en début de semaine, les analystes de Cantor Fitzgerald indiquent ainsi avoir dégradé leur conseil sur le titre de 'neutre' à 'alléger', avec un objectif de cours ramené de 25 à 17,6 euros.



Dans son étude, le broker américain explique avoir un 'mauvais pressentiment' concernant la situation du groupe français, jugeant que 'Star Wars Outlaws' est bien parti pour décevoir les attentes du marché.



'Avec un environnement qui s'annonce bien plus concurrentiel sur l'exercice 2025/2026, la tâche s'annonce encore plus compliquée pour le groupe', prévient par ailleurs le courtier.



Petite lueur d'espoir, Charles-Louis Planade - analyste chez TP ICAP Midcap et fin connaisseur du dossier - estime que la situation n'est pas aussi dramatique qu'il n'y paraît et qu'elle pourrait même constituer une opportunité.



'L'histoire d'Ubisoft est marquée, comme son secteur, d'une très forte cyclicité', rappelle le professionnel dans une note diffusée dans la matinée.



'A deux reprises depuis sa vie boursière initiée en 1997, le groupe a été déclaré proche de la fin', ajoute-t-il, notamment en référence aux échecs des jeux Ruse, Hawx ou Splinter Cell HD Trilogy.



'Les deux fois il s'est repris de façon fulgurante offrant à ceux qui avait su saisir la balle au bond des retours exceptionnels', précise le spécialiste.



Charles-Louis Planade fait valoir que le premier contributeur de l'activité du groupe (65% au total) comme du résultat opérationnel reste son 'back-catalogue', c'est-à-dire ses jeux déjà sortis.



A ce titre, l'analyste souligne que ce dernier a récemment démontré sa très bonne santé, tout en mettant en avant l'enjeu lié à la sortie du principal jeu de l'exercice, le dernier opus d'Assassin's Creed, qui sortira le 12 novembre prochain.



S'il renouvelle sa recommandation d'achat sur la valeur, TP ICAP Midcap indique toutefois avoir ramené son objectif de cours de 50 à 30 euros, ce qui fait encore apparaître un potentiel de progression de l'ordre de 150%.





