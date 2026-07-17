Ubisoft-Près de 3 mlns d'exemplaires d'Assassin's Creed Black Flag Resynced vendus

Ubisoft Entertainment SA UBIP.PA :
* ASSASSIN'S CREED BLACK FLAG RESYNCED S'EST VENDU À PRÈS DE 3 MILLIONS D'EXEMPLAIRES EN UNE SEMAINE
Texte original nGNEDTclb Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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