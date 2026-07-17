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Ubisoft-Près de 3 mlns d'exemplaires d'Assassin's Creed Black Flag Resynced vendus
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 18:08

Ubisoft Entertainment SA UBIP.PA :

* ASSASSIN'S CREED BLACK FLAG RESYNCED S'EST VENDU À PRÈS DE 3 MILLIONS D'EXEMPLAIRES EN UNE SEMAINE

Texte original nGNEDTclb Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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