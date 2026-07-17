Incendie de Fontainebleau: 2.200 hectares brûlés et des pompiers qui restent "très vigilants"

Un pompier arrose les arbres et le sous-bois pendant un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-École, le 16 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / LOU BENOIST )

Les incendies dans la forêt de Fontainebleau ont brûlé 2.200 hectares, selon les pompiers, qui restent "très vigilants, notamment aux alentours de l’A6" afin de "garantir la circulation ce week-end", marqué par des départs en vacances.

"Même si la situation s'améliore, nous restons très vigilants, notamment aux alentours de l’A6 où nous avons des personnels positionnés de part et d’autre", a déclaré le colonel Olivier Compta, commandant des opérations de secours à Noisy-sur-Ecole dans un message à la presse.

"L’enjeu est de garantir la circulation ce week-end", a-t-il ajouté.

Si le feu est "fixé" depuis mardi soir, il n'est pas éteint et les sapeurs pompiers, qui sont encore entre 850 et 1.000, se concentrent sur "les réactivations de points chauds notamment en lisière des maisons".

Ces "réactivations" sont "essentiellement liées au vent qui s’est levé depuis 15H00", toujours selon la même source.

Fermée sur une vingtaine de kilomètres depuis dimanche, l'A6 a rouvert jeudi soir après quatre jours de fermeture et avant un week-end de grand départ en vacances. Sur une partie du tronçon, une voie sera réservée dans les deux sens à la circulation des véhicules de secours et la vitesse limitée à 90 km/h, a indiqué la préfecture.

En raison de la nature tourbeuse du sol de cette forêt, le feu peut réapparaître et ressortir plus loin, ce qu'on appelle le phénomène de "feu zombie". L'Office national des forêts (ONF) a d'ailleurs rappelé que le massif était fermé et qu'il était "dangereux" de s'y aventurer car "les arbres sont brûlés au niveau des racines et peuvent tomber à tout moment".

"Nous insistons sur le respect de l’interdiction d’entrer en forêt afin de faciliter l’action des secours et d’éviter de créer un accident lié à la forte densité de véhicules de secours qui circulent sur le secteur", ont rappelé les pompiers vendredi soir.

L'autoroute A6 fermée à la circulation en raison d'un feu de forêt dans la forêt de Fontainebleau, près d'Arbonne-la-Forêt, le 16 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / LOU BENOIST )

Ce sont des travaux de réparation d'une glissière de l'autoroute et l'étincelle d'une disqueuse thermique qui auraient mis le feu à la végétation puis à la forêt jouxtant l'A6, avait indiqué jeudi la procureure de Fontainebleau, Diane Ngomsik. L'incendie s'était rapidement propagé du bord de l'A6 à la forêt.

Les deux ouvriers qui faisaient les travaux ont été mis en examen jeudi soir pour "destruction involontaire par incendie (...) par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence" et laissés libres sous contrôle judiciaire, a indiqué la procureure.