Ubisoft: premier trimestre "solide" et objectifs confirmés pour 2024-2025

Le géant français du jeu vidéo Ubisoft a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 11,4% au premier trimestre de son exercice décalé 2024-2025, à 323,5 millions d'euros, a-t-il annoncé jeudi, confirmant aussi ses objectifs pour la période.

Porté par la bonne performance de ses licences, comme "Assassin's Creed", "Rainbow Six" ou "The Crew", l'éditeur affiche une hausse de 7,8% à taux de change constants du "net bookings" ("réservations nettes", soit les ventes hors revenus différés, son indicateur de référence), à 290 millions d'euros, précise-t-il dans un communiqué.

"Dans un marché sélectif, nous avons réalisé un début d'année solide avec un +net bookings+ supérieur à l'objectif, confirmant que nous sommes sur la bonne voie" a commenté Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, cité dans le communiqué.

Le groupe s'est également félicité des "débuts encourageants" de "XDefiant", jeu de tir compétitif lancé en mai et qui a attiré "plus de dix millions de joueurs au cours de ses deux premières semaines".

Au deuxième trimestre, Ubisoft anticipe un "+net bookings+ aux alentours de 500 millions d'euros" et confirme ses objectifs financiers pour le reste de l'année, prévoyant notamment "une croissance solide du +net bookings+" et une "légère progression du résultat opérationnel non-IFRS".

L'éditeur français joue gros dans les mois à venir puisqu'il prévoit deux lancements majeurs d'ici la fin 2024: le 30 août, "Star Wars Outlaws", jeu d'aventure spatial dans l'univers de la célèbre série de films créée par George Lucas, puis le 15 novembre, "Assassin's Creed Shadows", qui transporte sa franchise la plus populaire dans le Japon féodal.

"On s'attend (...) à ce que ce soit parmi les plus gros jeux, en termes de ventes, de l'industrie cette année et parmi nos meilleures ventes historiques", a indiqué Frédérick Duguet, le directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

Bien qu'il ait "sous-performé au lancement" en février, le jeu de pirates "Skull and Bones" figure "parmi les meilleurs jeux de notre portefeuille en termes d'engagement et de rétention" des joueurs, a-t-il également précisé.

Le groupe a par ailleurs indiqué avoir repoussé la sortie de deux jeux pour mobiles, "Rainbow Six Mobile" et "The Division Resurgence", qui ne sont plus attendus pour l'année fiscale 2025.

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft, a organisé lundi sa conférence Forward 2024, l'occasion de présenter les dernières bandes annonces de ses gros titres à venir mais également pour les joueurs de tester ces productions très attendues.

Alors que le groupe a terminé son exercice décalé, fin avril, sur un retour aux bénéfices, il a également été marqué par quelques échecs, tels que le longtemps attendu Skull and Bones, pour lequel Ubisoft a jusqu'ici évité de donner des chiffres de vente.

Les six prochains mois détermineront grandement la réussite, ou non, de l'exercice actuel, avec en particulier la sortie de deux jeux particulièrement attendus, Star Wars: Outlaws et Assassin's Creed Shadow.

Dans le cinéma Belasco, adresse mythique au centre de la Cité des Anges, l'éditeur a mis en scène un espace inspiré du Japon médiéval, période dans laquelle les joueurs évolueront avec Shadow, dont la sortie est prévue pour le 12 novembre.

Comme pour un autre titre de la franchise, Syndicate, le joueur jouera avec deux personnages, alternativement mais dont les histoires respectives s'entremêlent: Naoe, fille d'un samouraï qui se lance dans une quête de vengeance, et Yasuke, un ancien jésuite devenu lui-même samouraï.

Faire évoluer Assassin's Creed au Japon "est quelque chose que les joueurs ont demandé. Nos développeurs se disent depuis longtemps que ce serait quelque chose de vraiment cool de faire le Japon", a expliqué le responsable de l'équipe, Simon Lemay Comtois, interrogé par l'AFP.

A Los Angeles, les joueurs ont eu la possibilité de tester la jouabilité du titre et d'évoluer dans le Japon de la fin du XVIe siècle, durant la courte période Azuchi Momoyama, qui marque l'unification de l'archipel.

- Incursion dans l'univers Star Wars -

Il s'agit par ailleurs du premier jeu de la série développé d'abord pour les consoles de dernière génération, PS5 et Xbox Series, l'opportunité pour l'éditeur de "monter d'un cran et faire un peu évoluer le modèle", a souligné M. Lemay Comtois.

"C'est l'opportunité pour nous de pousser un peu plus cette franchise et de définir les contours de ce qu'elle va être pour les années à venir" a-t-il ajouté.

Mais l'attention des joueurs était tournée vers un autre titre de l'éditeur, le premier développé pour la franchise Star Wars, avec Outlaws, attendu pour le 30 octobre, et qui permettra au joueur de se déplacer dans l'univers de la Guerre des Etoiles en incarnant une jeune hors-la-loi, Kai, ayant l'opportunité de tenter de réaliser le casse du siècle.

L'action se déroule entre deux films de la première trilogie, "L'Empire contre-attaque" et "Le Retour du Jedi", et verra l'apparition de personnages connus des fans, tels que l'ancien contrebandier Lando Calrissian ou Jabba le Hutt.

"Nous avons travaillé en très étroite collaboration avec LucasFilms, ils nous ont aidé à comprendre ce qu'était Star Wars", a expliqué à l'AFP Julian Gerighty, directeur de la création sur le titre.

Le jeu, prévu pour être un monde ouvert avec la possibilité de se rendre sur différentes planètes et obligera le joueur à tenter de se faire une place entre les différents groupes criminels peuplant la galaxie et tenter d'obtenir leur aide selon les moments.

"Améliorer votre réputation auprès des uns la diminuera auprès des autres. Cela vous apporte des avantages mais peut également vous mettre sur le chemin de tueurs à gages envoyés pour vous liquider", a détaillé M. Gerighty.