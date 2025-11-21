Ubisoft-Les réservations au T2 dépassent les attentes, le titre grimpe

(Actualisé avec cours de Bourse, commentaire d'analyste, détails et précisions sur le retard de publication)

Ubisoft UBIP.PA a fait état vendredi de réservations nettes en hausse et dépassant les attentes au deuxième trimestre, mettant un terme à une semaine d'incertitude durant laquelle la cotation de ses actions a été suspendue, l'éditeur de jeux vidéo justifiant le délai de la publication de ses résultats par la nomination d'un nouveau panel d'auditeurs devant retraiter les comptes.

Le créateur des d'Assassin's Creed ou Lapins Crétins a enregistré des réservations nettes ("net bookings") à 490,8 millions d'euros, en hausse de 39% sur un an et au-dessus de sa propre estimation (450 millions d'euros).

L'action Ubisoft, dont la cotation suspendue depuis le 19 novembre, a repris vers 09h00 GMT et bondissait de 10,5% à 7,48 euros vers 10h30 GMT, après avoir initialement chuté de près de 6%.

Ubisoft avait annoncé la semaine dernière le report de ses résultats et le directeur financier Frederick Duguet a expliqué vendredi, lors d'une conférence de presse, que le retard était dû à la nomination d'un nouveau panel d'auditeurs exigeant une révision des comptes 2025 concernant la comptabilisation des revenus des accords de partenariat.

La méthode de comptabilisation révisée a fait grimper le ratio dette nette/Ebitda à 1,81 au 30 septembre, bien au-dessus de la limite de 1,5 fixée par certains accords de financement, mettant l'entreprise en infraction avec ses engagements en matière d'endettement.

"Le délai s’explique donc par le besoin de retraiter les comptes de l’an dernier et surtout de valider le deal Tencent, qui devait peut-être satisfaire encore quelques conditions suspensives' puisque qu’un covenant sur une ligne de crédit était dépassé", a déclaré à Reuters Corentin Marty, analyste chez TP ICAP Midcap.

L'ACCORD AVEC TENCENT BIENTÔT FINALISÉ

Ubisoft a déclaré que la violation était en cours de résolution, avec le remboursement anticipé d'environ 286 millions d'euros de prêts en cours, utilisant le produit de

l'investissement

d'un milliard d'euros de Tencent 0700.HK dans Vantage Studios, une filiale gérant les trois franchises phares d'Ubisoft.

La transaction avec Tencent devrait être finalisée dans les prochains jours après la satisfaction de toutes les conditions en suspens, a indiqué vendredi la société.

Après un premier trimestre en-dessous des attentes, Ubisoft fait état de net bookings à 772 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 20% par rapport à l’an dernier, avec 34 millions de MAU et 88 millions d’utilisateurs uniques sur consoles et PC, en légère baisse hors XDefiant.

Pour le troisième trimestre, le groupe table sur des réservations nettes à environ 305 millions d'euros.

Ubisoft a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'exercice 2025-2026. À la suite de la clôture de la transaction avec Tencent, le groupe prévoit de maintenir une position de dette nette consolidée non-IFRS autour de zéro.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Leo Marchandon ; édité par Augustin Turpin)