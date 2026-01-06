 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-Rosenior quitte Strasbourg pour diriger Chelsea
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 14:37

UEFA Conference League - RC Strasbourg - Breidablik

UEFA Conference League - RC Strasbourg - Breidablik

L'Anglais Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg depuis 2024, a été nommé mardi à la tête de Chelsea avec un contrat jusqu'en 2032, a annoncé le club de Premier League après ‍le limogeage d'Enzo Maresca la semaine dernière.

"Je suis extrêmement touché et honoré d'être nommé entraîneur principal de Chelsea. C'est un club avec un esprit unique et une fière histoire jalonnée de trophées", a-t-il dit dans un communiqué.

Dans la matinée, le technicien de 41 ans ‌avait annoncé son départ lors d'une conférence de presse organisée à Strasbourg.

"J'ai été autorisé à discuter avec l'un des plus gros clubs dans le monde, qui est champion du monde des clubs. C'est un honneur pour moi d'être associé ​à un club comme ça et, aujourd'hui, on dirait que je vais devenir le prochain entraîneur de ce club ⁠de football", avait-il annoncé.

Depuis la mise à l'écart d'Enzo Maresca le 1er janvier, Liam Rosenior faisait figure de favori pour lui succéder en raison de ses bons résultats à Strasbourg, club appartenant comme Chelsea ⁠au consortium BlueCo.

Arrivé en Alsace à l'été 2024, ‍il a mené le RCSA à la septième place de Ligue 1 l'an passé. Cette ⁠saison, Strasbourg pointe également en septième position mais sans la moindre victoire lors des cinq derniers matches de championnat.

Le club alsacien s'est en revanche qualifié en huitièmes de finale de la Ligue Conférence grâce à sa première place en phase de ligue.

"Les 18 derniers ​mois ont été un bonheur et les meilleurs de ma carrière professionnelle", a déclaré Liam Rosenior. "J'aimerai ce club pour le reste de ma vie mais je ne pouvais pas refuser Chelsea."

Depuis le rachat de Strasbourg par le consortium BlueCo en 2023, une partie ⁠des ultras du club avaient dénoncé "le fléau" de la multipropriété.

Le conflit entre la direction et cette frange de ​supporteurs a pris une nouvelle épaisseur en début de saison, avec des banderoles et une ​grève des encouragements, quand l'attaquant strasbourgeois ​Emanuel Emegha a posé avec le maillot de Chelsea qu'il doit rejoindre l'été prochain.

Ce choix risque-t-il de raviver la grogne des ​supporteurs ? "J'espère que non", a répondu l'Anglais.

"La réalité en football, c'est qu'il ⁠y a des niveaux de club, je connais l'ambition de ce club qui est d'atteindre le très haut niveau mais la réalité actuelle, c'est que Strasbourg n'est pas au niveau de Chelsea. Il va grandir dans le futur."

"J'espère qu'ils comprendront qu'il y a parfois des opportunités qui ne se refusent pas", a-t-il insisté avant d'ajouter que Strasbourg "n'est pas là pour l'intérêt d'un autre club".

Liam Rosenior a dirigé ‌son dernier match avec Strasbourg à Nice samedi (1-1).

"Je remercie Liam Rosenior pour le travail accompli avec son staff. Cette période a permis au Racing de franchir des étapes importantes, de poursuivre sa progression et de devenir un club encore plus ambitieux", a déclaré Marc Keller, président de Strasbourg, dans un communiqué publié par le club alsacien.

Chelsea, cinquième de Premier League, reste sur quatre rencontres consécutives sans victoire dont un nul à Manchester City dimanche (1-1). Les Blues défient Fulham mercredi dans un derby londonien.

(Rédigé par Vincent Daheron, ‌édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:43

    impossible de refuser une telle promotion, même si un succès en Coupe d'Europe était envisageable avec Strasbourg

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accueilli à l'Elysée par son homologue français Emmanuel Macron, le 6 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Européens et Américains serrent les rangs derrière l'Ukraine face à la Russie
    information fournie par AFP 06.01.2026 15:37 

    Les Européens vont se dire "prêts" mardi à fournir des garanties de sécurité "juridiquement contraignantes" à l'Ukraine, dont une force internationale "soutenue" par des moyens militaires américains, une fois un cessez-le-feu conclu avec la Russie, selon un projet ... Lire la suite

  • valneva laboratoire 1 (crédit photo : Groupe Valneva / )
    Valneva entouré avec des propos de broker
    information fournie par Zonebourse 06.01.2026 15:30 

    Valneva bondit de près de 10%, sur fond de propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 10 euros, dans l'attente des résultats d'une étude de phase III pour VLA15 dans Lyme. "Le vaccin bénéficie ... Lire la suite

  • Pas d'Arabie saoudite pour Kylian Mbappé
    Pas d'Arabie saoudite pour Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 06.01.2026 15:25 

    La tuile. Touché au genou depuis la semaine dernière et déjà absent contre le Bétis Séville ce week-end, Kylian Mbappé ne sera finalement pas du voyage à Djeddah, où le Real Madrid disputera la Supercoupe d’Espagne. Revenu à l’entraînement plus tôt que prévu, l’international ... Lire la suite

  • Le PSG annonce le décès d'un de ses tous premiers entraîneurs
    Le PSG annonce le décès d'un de ses tous premiers entraîneurs
    information fournie par So Foot 06.01.2026 15:13 

    Triste début de semaine pour les pionniers. Robert Vicot, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, est décédé à l’âge de 94 ans. Dans un communiqué, le club parisien rappelle qu’il avait « l’immense mérite de prendre en main l’équipe première du Paris Saint-Germain ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank