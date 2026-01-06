Football-Rosenior quitte Strasbourg pour diriger Chelsea

UEFA Conference League - RC Strasbourg - Breidablik

L'Anglais Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg depuis 2024, a été nommé mardi à la tête de Chelsea avec un contrat jusqu'en 2032, a annoncé le club de Premier League après ‍le limogeage d'Enzo Maresca la semaine dernière.

"Je suis extrêmement touché et honoré d'être nommé entraîneur principal de Chelsea. C'est un club avec un esprit unique et une fière histoire jalonnée de trophées", a-t-il dit dans un communiqué.

Dans la matinée, le technicien de 41 ans ‌avait annoncé son départ lors d'une conférence de presse organisée à Strasbourg.

"J'ai été autorisé à discuter avec l'un des plus gros clubs dans le monde, qui est champion du monde des clubs. C'est un honneur pour moi d'être associé ​à un club comme ça et, aujourd'hui, on dirait que je vais devenir le prochain entraîneur de ce club ⁠de football", avait-il annoncé.

Depuis la mise à l'écart d'Enzo Maresca le 1er janvier, Liam Rosenior faisait figure de favori pour lui succéder en raison de ses bons résultats à Strasbourg, club appartenant comme Chelsea ⁠au consortium BlueCo.

Arrivé en Alsace à l'été 2024, ‍il a mené le RCSA à la septième place de Ligue 1 l'an passé. Cette ⁠saison, Strasbourg pointe également en septième position mais sans la moindre victoire lors des cinq derniers matches de championnat.

Le club alsacien s'est en revanche qualifié en huitièmes de finale de la Ligue Conférence grâce à sa première place en phase de ligue.

"Les 18 derniers ​mois ont été un bonheur et les meilleurs de ma carrière professionnelle", a déclaré Liam Rosenior. "J'aimerai ce club pour le reste de ma vie mais je ne pouvais pas refuser Chelsea."

Depuis le rachat de Strasbourg par le consortium BlueCo en 2023, une partie ⁠des ultras du club avaient dénoncé "le fléau" de la multipropriété.

Le conflit entre la direction et cette frange de ​supporteurs a pris une nouvelle épaisseur en début de saison, avec des banderoles et une ​grève des encouragements, quand l'attaquant strasbourgeois ​Emanuel Emegha a posé avec le maillot de Chelsea qu'il doit rejoindre l'été prochain.

Ce choix risque-t-il de raviver la grogne des ​supporteurs ? "J'espère que non", a répondu l'Anglais.

"La réalité en football, c'est qu'il ⁠y a des niveaux de club, je connais l'ambition de ce club qui est d'atteindre le très haut niveau mais la réalité actuelle, c'est que Strasbourg n'est pas au niveau de Chelsea. Il va grandir dans le futur."

"J'espère qu'ils comprendront qu'il y a parfois des opportunités qui ne se refusent pas", a-t-il insisté avant d'ajouter que Strasbourg "n'est pas là pour l'intérêt d'un autre club".

Liam Rosenior a dirigé ‌son dernier match avec Strasbourg à Nice samedi (1-1).

"Je remercie Liam Rosenior pour le travail accompli avec son staff. Cette période a permis au Racing de franchir des étapes importantes, de poursuivre sa progression et de devenir un club encore plus ambitieux", a déclaré Marc Keller, président de Strasbourg, dans un communiqué publié par le club alsacien.

Chelsea, cinquième de Premier League, reste sur quatre rencontres consécutives sans victoire dont un nul à Manchester City dimanche (1-1). Les Blues défient Fulham mercredi dans un derby londonien.

(Rédigé par Vincent Daheron, ‌édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)