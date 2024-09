Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft: le titre chute, nervosité sur 'Star Wars Outlaws' information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 15:46









(CercleFinance.com) - Le titre Ubisoft accroît ses pertes mardi pour accuser l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 sur fond de double actualité défavorable pour le groupe de jeux vidéo avec l'annonce de sa prochaine sortie de l'indice STOXX Europe 600 et les inquiétudes entourant l'accueil réservé à son dernier titre, 'Star Wars Outlaws'.



A 15h20, l'action recule de 3,6%, quand le SBF 120 ne cède que 0,4%, retombant du même coup à des plus bas depuis quasiment dix ans.



Première déconvenue pour le titre, qui a perdu 31% depuis le début de l'année, le gestionnaire d'indices STOXX a indiqué hier qu'Ubisoft sortirait du STOXX Europe 600, l'indice paneuropéen de référence, à compter de la séance du 23 septembre.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'UBS se disent par ailleurs préoccupés concernant la réception de 'Star Wars Outlaws' chez les premiers utilisateurs du jeu.



Alors que les critiques s'étaient montrés plutôt favorables, avec un score de 76 sur Metacritic, le titre n'a obtenu qu'une note moyenne de 4,8 sur dix sur la base des 621 avis du grand public émis ce week-end, souligne UBS.



Le bureau d'études souligne que ce score s'avère très inférieur à ceux reçus par les précédents 'blockbusters' du groupe, comme 'Assassin's Creed' et 'Far Cry' ou encore les autres opus de la franchise 'Star Wars'.



'Si nous avions jusqu'ici l'impression que l'accueil largement positif des critiques rendait notre objectif de 10 millions d'unités vendues réaliasable (...), les notes des utilisateurs nous font désormais penser que cette prévision pourrait ne pas être atteinte', ajoute UBS.



Les analystes rappellent que des jeux comme 'Assassin's Creed' et 'Far Cry' s'étaient par le passé écoulé à plus de dix millions d'exemplaires pendant le premier exercice ayant suivi leur sortie sur la base de solides avis d'utilisateurs.





