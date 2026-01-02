"Plus que la consommation annuelle de la Belgique" : la France bat de nouveau son record d'exportation d'électricité en 2025, selon RTE

Les exportations se sont faites vers l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et la Suisse (+20,1 TWh).

( AFP / INA FASSBENDER )

La France a battu pour la deuxième année consécutive son record d'exportation d'électricité en 2025, vendant à ses clients des "volumes considérables" d'énergie -92,3 térawattheure (TWh)-, a annoncé vendredi 2 janvier le gestionnaire du réseau à haute tension RTE.

"Le précédent record de 2002 (76 TWh) n'a été dépassé qu'en 2024", avec 89 TWh d'exportations, souligne Thomas Veyrenc, le directeur général économie, stratégie et finances de RTE sur LinkedIn. "On parle ici de volumes considérables : 92 TWh, c'est plus que la consommation annuelle d'un pays comme la Belgique", relève-t-il.

Selon des données provisoires transmises par RTE à l' AFP , la consommation d'électricité en France est restée stable en 2025, corrigée des aléas météorologiques et calendaires, à 449 TWh, toujours en deçà son niveau des années 2010. "Elle demeure inférieure, pour la troisième année consécutive, d'environ 6% à ses niveaux de la période 2014-2019 : la consommation d'électricité du pays n'est donc pas alignée sur ses objectifs de décarbonation et de réindustrialisation ", souligne RTE.

La production d'électricité a, elle, légèrement progressé, de 1% à 544 TWh, "son niveau moyen antérieur aux crises sanitaire et énergétique". "Comme en 2024, (elle) a été produite à 95% à partir de filières bas-carbone" , c'est-à-dire nucléaire et renouvelables, indique le gestionnaire.

5,4 milliards d'euros

Les exportations se sont faites vers l'Italie, avec un solde de +22,6 TWh, l'Allemagne et la Belgique (+23,1 TWh), le Royaume-Uni (+22,6 TWh) et la Suisse (+20,1 TWh). Les échanges avec l'Espagne, dont la production électrique est majoritairement issue des énergies renouvelables, sont proches de l'équilibre (+0,2 TWh).

Selon Thomas Veyrenc, ces exportations "contribuent positivement à la balance commerciale de la France" et "génèrent plus de revenus que l'an passé". Elles représentent 5,4 milliards d'euros en 2025, selon des données provisoires, contre 5 milliards d'euros en 2024.

"La production française n'a donc définitivement pas été 'bradée' en 2025", souligne-t-il en plaidant une nouvelle fois pour "un plan d'électrification à la hauteur de nos ambitions de souveraineté".

"Ces tendances confirment le diagnostic du récent bilan prévisionnel 2025 (publié par RTE en décembre, ndlr) : l'abondance de la production d'électricité bas-carbone française place le pays dans une position très favorable pour se décarboner rapidement et réduire sa dépendance aux énergies fossiles, qui représentent encore 60% de sa consommation d'énergie totale", affirme RTE.

Le gouvernement a indiqué vouloir "accélérer" la transition de la France vers l'électricité et donné rendez-vous début 2026 pour publier la feuille de route énergétique de la France, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), accompagnée d'un "grand plan autour de l'électrification des usages".