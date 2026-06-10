Ubisoft lance une nouvelle opération d'actionnariat salarié

Ubisoft Entertainment annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié en France et à l'international au profit de ses salariés, en vue d'associer plus étroitement ses collaborateurs au développement et aux résultats futurs du groupe de jeux vidéo.

Le prix de souscription de l'action dans le cadre de l'offre correspondra à une moyenne des 20 cours moyens pondérés des volumes journaliers de l'action sur Euronext Paris, sur laquelle sera appliquée une décote de 15%.

Selon le calendrier prévisionnel, la période de réservation se déroulera du 16 juin au 2 juillet inclus, la décision de fixation est prévue le 11 août, la période de souscription/révocation aura lieu du 13 au 20 août inclus, et l'augmentation de capital interviendra le 17 septembre.

Il est proposé aux bénéficiaires de souscrire des actions ordinaires dans le cadre d'une formule à effet de levier, par le biais d'un FCPE ou en direct dans le cadre de la formule actions SAR ( stock appreciation rights ), en fonction des contraintes juridiques et fiscales locales.

Le nombre total maximal d'actions à émettre a été porté à 2 694 712 actions, dont 1 650 002 actions, soit environ 1,22% du nombre d'actions de référence, pour l'enveloppe FCPE, et 1 044 710 actions, soit environ 0,78% du nombre d'actions de référence, pour l'enveloppe AD SAR.

Les actions souscrites par les bénéficiaires dans le cadre de l'offre sont indisponibles pendant une période de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'offre, prévue le 17 septembre 2026, sauf en cas de déblocage anticipé prévu par le Code du travail.