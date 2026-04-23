Ubisoft: La sortie du remake d'"Assassins Creed Black Flag" prévue le 9 juillet

Salon du jeu vidéo Paris Games Week (PGW) à Paris

L'éditeur français de ‌jeux vidéo Ubisoft a annoncé jeudi qu'"Assassins Creed ​Black Flag Resynced", le remake d'un opus à succès sorti en 2013 et issu de sa série phare, "Assassin's ​Creed", serait disponible le 9 juillet 2026.

Il s'agit du premier ​lancement de jeu pour Ubisoft ⁠depuis la révision à la baisse de ses ‌perspectives financières en janvier, le groupe ayant alors également annoncé la fermeture de studios ​et l'arrêt du ‌développement de plusieurs jeux.

"À l’Âge d'Or ⁠de la piraterie, 'Assassin's Creed Black Flag Resynced' invite les joueurs à naviguer aux Caraïbes dans la peau ⁠d'Edward Kenway, un ‌capitaine pirate rebelle", déclare le groupe dans ⁠un communiqué, soulignant également le retour de l'auteur-compositeur-interprète ‌français Woodkid dans la bande originale ⁠du jeu.

"Si le showcase est un succès, ⁠je pense qu'une ‌bonne réaction boursière est à prévoir", a déclaré à ​Reuters Corentin Marty, ‌analyste chez TP Icap Midcap.

"Le jeu semble attendu et la valorisation reste ​peu rationnelle. Attention à ne pas décevoir en revanche", a-t-il ajouté.

"Assassins Creed Black Flag Resynced" ⁠sera disponible au prix public conseillé de 59,99 euros sur PlayStation 5, Xbox Series et Windows PC via différentes plateformes, précise Ubisoft dans le communiqué.

(Leo Marchandon à Gdansk, version française Augustin Turpin, édité par ​Benoit Van Overstraeten)