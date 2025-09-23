 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chiffres-clés

UBISOFT : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
23/09/2025

SYNTHESE

Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne orientation du titre. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le titre est en phase de reprise technique. Il est au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 7.76 EUR, puis à 7.39 EUR; la résistance est à 9.99 EUR, puis à 10.36 EUR.


Dernier cours : 9.72
Support : 7.76 / 7.39
Resistance : 9.99 / 10.36
Opinion court terme : neutre
Opinion moyen terme : neutre

Valeurs associées

UBISOFT
9,7200 EUR Euronext Paris 0,00%
