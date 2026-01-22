 Aller au contenu principal
L’électrification en Europe : enjeux, défis et perspectives
information fournie par Edmond de Rothschild AM 22/01/2026 à 17:17

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

L'électrification en Europe s'inscrit dans une dynamique mondiale de transition énergétique marquée par la décarbonation, la numérisation et une certaine déglobalisation/relocalisation.

Face aux enjeux climatiques et économiques, l'Union européenne (UE) promeut une augmentation significative de la demande en électricité et un renouvellement profond de son infrastructure énergétique. Cette évolution est portée par des objectifs ambitieux, des investissements massifs et un cadre réglementaire innovant visant à renforcer la compétitivité, la souveraineté et la résilience énergétique du « vieux » continent.

(...)

Découvrez l'intégralité de l'article dans le PDF ci-dessous :

