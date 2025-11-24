Ubisoft grimpe après finalisation de l'investissement de Tencent dans Vantage Studios

Le logo Ubisoft Entertainment

L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft monte en Bourse lundi après avoir annoncé vendredi la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios.

À la Bourse de Paris, vers 09h44 GMT, le titre grimpe de 6,46%, tandis qu'au même moment, le SBF 120 progresse de 0,21%.

Ubisoft a annoncé vendredi la finalisation de l’investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios, qui est bâtie autour des franchises Assassin’s Creed, Far Cry et Tom Clancy’s Rainbow Six.

A la suite de l'accord, Tencent détient une participation économique de 26,32% dans Vantage Studios.

L'accord comprend un investissement en numéraire de 1,16 milliard d'euros de la part de Tencent, a indiqué Ubisoft.

Dans un note, les analystes de Midcap Partners soulignent l'impact positif de l'opération sur le bilan d'Ubisoft ainsi que les résultats meilleurs que prévu publiés par la société vendredi.

Cependant, ils restent prudents en raison de la visibilité limitée sur la nouvelle structure, divisée en plusieurs plusieurs "Creative Houses", qui sera dévoilée en janvier 2026.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec la contribution de Jérôme Terroy, édité par Kate Entringer)