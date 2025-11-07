 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 927,63
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ubisoft : dévisse sous les 6,5E, prochain objectif 5,70E ?
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 13:01

Ubisoft poursuit sa chute en piqué , consécutive à la cassure du plancher des 8,00E puis des 7,76E (plus bas annuel du 7 avril 2025, plancher de mi-octobre et mi-avril 2013) : le titre dégringole déjà vers 6,18E, pulvérisant le palier des 6,5E, soit l'ex-résistance de fin février 2012 (soit -50% depuis le 1er janvier).
Sous 6,5E, l'objectif serait un fragile palier de soutien situé vers 5,7E, puis 5,00E (testé d'avril à juillet 2012).


Valeurs associées

UBISOFT
6,1300 EUR Euronext Paris -3,68%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank