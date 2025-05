Ubisoft: des pertes sur l'exercice 2024-25 information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ubisoft publie un BPA non-IFRS de -0,56 euro au titre de son exercice 2024-25, à comparer à +1,79 euro précédemment, ainsi qu'un résultat opérationnel non-IFRS de -15,1 millions d'euros (en ligne avec son objectif), contre +401,4 millions en 2023-24.



L'éditeur de jeux vidéo a vu son chiffre d'affaires IFRS 15 reculer de 17,5% à 1,9 milliard d'euros, tandis que son net bookings a diminué de 20,5% à près de 1,85 milliard, un niveau légèrement en dessous de son objectif.



S'il reconnait 'des dynamiques contrastées au sein du portefeuille dans un environnement fortement concurrentiel', son directeur général Yves Guillemot souligne un free cash-flow positif sur l'exercice, 'reflet de la discipline appliquée à travers le groupe'.



Pour son exercice 2025-26, Ubisoft vise un net bookings stable sur un an, un résultat opérationnel non-IFRS proche de l'équilibre et un free cash-flow négatif reflétant sa transformation. Au-delà, il anticipe un retour à un résultat opérationnel non-IFRS positif.





