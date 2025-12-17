Ubisoft : de retour sous les 6E, cassure des 6,08E validée
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 14:22
Plus rien n'empêcherait d'aller chercher 5,50E voir 5E, la capitalisation chutant de 800 vers 650MnsE.
Valeurs associées
|5,8920 EUR
|Euronext Paris
|-3,35%
