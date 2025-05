Ubisoft chute d'environ 20% à l'ouverture de la Bourse de Paris

L'action de l'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft chutait de quelque 20% en début de séance à la Bourse de Paris jeudi, au lendemain de l'annonce d'une perte nette pour son exercice décalé 2024/25.

( AFP / PASCAL GUYOT )

A 09H30, le titre décrochait de 20,38% à 9,30 euros, dans un marché en repli de 0,37%. L'action valait plus de 23 euros il y a un an.

Le géant français du secteur a annoncé mercredi soir une perte nette de 159 millions d'euros, plombé par le lancement en demi-teinte de "Star Wars Outlaws" l'été dernier et l'arrêt prématuré de son jeu de tir en ligne "XDefiant".

Habitué à des résultats en dents de scie ces dernières années, l'éditeur français a toutefois sorti la tête de l'eau au dernier trimestre grâce au succès d'"Assassin's Creed Shadows".

Sorti le 20 mars, cet nouvel opus de sa saga phare a comptabilisé plus de trois millions de joueurs en une semaine et s'est placé à la deuxième place des jeux les plus vendus de l'année aux Etats-Unis, selon le cabinet Circana.

Sur l'année, le chiffre d'affaires d'Ubisoft s'établit à 1,9 milliard d'euros, en baisse de 17,5% sur un an.

Indicateur privilégié par l'entreprise, les réservations nettes (net bookings, soit les ventes hors revenus différés), reculent nettement de 20,5% sur l'année, à 1,8 milliard d'euros.

Celles-ci sont annoncées stables pour 2025-2026 par le groupe, qui anticipe un résultat opérationel non-IFRS proche de l'équilibre.