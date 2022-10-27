Ubisoft affiche une perte opérationnelle au S1 à €215,3 mlns
information fournie par Reuters27/10/2022 à 18:02
27 octobre (Reuters) - Ubisoft Entertainment SA
UBIP.PA :
* NET BOOKINGS AU S1 DE EUR 699,4 MLNS CONTRE EUR 718,2 MLNS IL Y A UN AN
* PERTE OPÉRATIONNELLE IFRS EUR 215,3 MLNS AU S1 CONTRE PROFIT EUR 25,9 MLNS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS15 AU S1 DE EUR 731,2 MLNS CONTRE EUR 751,3 MNS IL Y A UN AN
* BACK-CATALOGUE PLUS ÉLEVÉ QUE PRÉVU AU T2 GRÂCE À TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE ET ASSASSIN'S CREED
* NOMBRE DE JOUEURS UNIQUES ACTIFS ET MONTHLY ACTIVE USERS STABLES AU PREMIER SEMESTRE
* OBJECTIFS 2022-23 CONFIRMÉS : CROISSANCE SIGNIFICATIVE DU NET BOOKINGS ET 400 M€ DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NON-IFRS
* LE NET BOOKINGS POUR LE T3 2022-23 EST ATTENDU À ENVIRON 830 M€
* ASSASSIN’S CREED A À NOUVEAU SURPERFORMÉ AU T2, NOTAMMENT POUR ASSASSIN'S CREED VALHALLA QUI A FRANCHI LA BARRE DES 20 MILLIONS DE JOUEURS UNIQUES
* AU 30 SEPTEMBRE 2022, LES FONDS PROPRES S'ÉLÈVENT À 1 787 M€ ET L’ENDETTEMENT NET NON-IFRS S'ÉTABLIT À 331 M€
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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