 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
NOV 22 CAC 40 Index (10x)
6 249.50
-0.46%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
NOV 22 CAC 40 Index (10x)
6 249.50
-0.46%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ubisoft affiche une perte opérationnelle au S1 à €215,3 mlns
information fournie par Reuters27/10/2022 à 18:02

27 octobre (Reuters) - Ubisoft Entertainment SA

UBIP.PA :

* NET BOOKINGS AU S1 DE EUR 699,4 MLNS CONTRE EUR 718,2 MLNS IL Y A UN AN

* PERTE OPÉRATIONNELLE IFRS EUR 215,3 MLNS AU S1 CONTRE PROFIT EUR 25,9 MLNS IL Y A UN AN

* CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS15 AU S1 DE EUR 731,2 MLNS CONTRE EUR 751,3 MNS IL Y A UN AN

* BACK-CATALOGUE PLUS ÉLEVÉ QUE PRÉVU AU T2 GRÂCE À TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE ET ASSASSIN'S CREED

* NOMBRE DE JOUEURS UNIQUES ACTIFS ET MONTHLY ACTIVE USERS STABLES AU PREMIER SEMESTRE

* OBJECTIFS 2022-23 CONFIRMÉS : CROISSANCE SIGNIFICATIVE DU NET BOOKINGS ET 400 M€ DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NON-IFRS

* LE NET BOOKINGS POUR LE T3 2022-23 EST ATTENDU À ENVIRON 830 M€

* ASSASSIN’S CREED A À NOUVEAU SURPERFORMÉ AU T2, NOTAMMENT POUR ASSASSIN'S CREED VALHALLA QUI A FRANCHI LA BARRE DES 20 MILLIONS DE JOUEURS UNIQUES

* AU 30 SEPTEMBRE 2022, LES FONDS PROPRES S'ÉLÈVENT À 1 787 M€ ET L’ENDETTEMENT NET NON-IFRS S'ÉTABLIT À 331 M€

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

UBISOFT ENTERTAIN.
Euronext Paris -2.09%
© 2022 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.