Ubisoft : -7% vers 13,3E, au plus bas depuis 10 ans

(CercleFinance.com) - Après la cassure du support des 16E, Ubisoft enfonce résolument les 14,9E, support testé le 7/7/2015... et se dirige vers un retracement du plancher historique des 11,5E de la mi-octobre 2014.

Le cours sera t'il bientôt divisé par 10 par rapport à son zénith de mi-juillet 2018, soit 107E ?





