Uber va supprimer 3 300 emplois dans le cadre d'une restructuration, selon Bloomberg News

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Uber Technologies va supprimer 3 300 postes, soit environ 10 % de ses effectifs mondiaux, dans le cadre d'une restructuration visant à réduire le nombre de cadres, a rapporté mercredi Bloomberg News.