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Uber va se retirer du Nigeria après 12 ans d'activité
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 17:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de VTC Uber Technologies cessera ses activités au Nigeria le 2 septembre, mettant ainsi fin à ses 12 années de présence dans le pays le plus peuplé d'Afrique, a annoncé mercredi l'entreprise dans un communiqué adressé à ses clients.

Uber a décidé de mettre fin à ses activités au Nigeria après avoir procédé à un bilan de ses opérations, a-t-elle précisé sans donner plus de détails sur les raisons de cette décision.

La concurrence sur le marché nigérian des services de VTC s'est intensifiée ces dernières années, les opérateurs étant confrontés à des difficultés telles que la hausse des coûts du carburant, l'inflation et la volatilité monétaire, qui ont alourdi les frais d'exploitation et exercé une pression sur les chauffeurs et les plateformes.

“Après un examen approfondi de notre activité, nous avons pris la décision difficile de mettre fin à nos opérations au Nigeria, à compter du 2 septembre 2026”, a déclaré l’entreprise dans un message adressé à ses utilisateurs.

L’entrée de cette entreprise basée à San Francisco dans la plus grande économie d’Afrique de l’Ouest a débuté par son lancement à Lagos en 2014, avant de s’étendre à d’autres villes du pays pour répondre à la demande croissante de services de transport via application.

Uber a précisé que son centre d’aide resterait disponible jusqu’au 23 septembre pour aider les utilisateurs à régler les problèmes en suspens liés à leur compte.

Uber n’a pas précisé combien de chauffeurs ou d’usagers seraient concernés par cette fermeture, ni si des actifs seraient vendus.

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