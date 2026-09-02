Uber va licencier 10 % de ses effectifs : la plus importante vague de licenciements depuis le début de la pandémie de COVID-19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ces suppressions d'emplois concernent environ 3.300 postes sur un effectif total d'environ 34.000 personnes

* Uber réduit de 20 % les effectifs des employés situés à sept niveaux hiérarchiques ou plus en dessous du directeur général

* L'entreprise limitera les postes entièrement à distance à environ 1 % de ses effectifs

(Ajout d'informations contextuelles et mise à jour des cours boursiers aux paragraphes 6 à 8)

par Akash Sriram

Uber Technologies UBER.N va licencier environ 3.300 employés, soit 10 % de ses effectifs, dans le cadre de sa plus importante vague de suppressions d’emplois depuis la pandémie de COVID-19, afin de mieux faire face à l’essor des robotaxis qui empiètent sur son activité de VTC.

Ces suppressions de postes permettront d’aplatir la hiérarchie et de réduire la complexité organisationnelle qui s’est développée pendant une période de croissance rapide, mais qui s’avère désormais un obstacle à la prise de décision, a déclaré mercredi le directeur général Dara Khosrowshahi dans une note adressée aux employés.

Contrairement à plusieurs dirigeants du secteur technologique, M. Khosrowshahi n’a pas imputé ces suppressions d’emplois à l’intelligence artificielle (IA), alors même que la volonté d’adopter cette technologie et les gains d’efficacité qu’elle permet ont entraîné d’importantes réductions d’effectifs dans le secteur cette année. Le site de suivi layoffs.fyi estime le nombre total à plus de 123.000 dans près de 390 entreprises.

"Une organisation allégée se traduira par une répartition plus claire des responsabilités, des décisions plus rapides et davantage de temps consacré à la création plutôt qu’à la coordination. Elle permettra également de réaliser des économies que nous avons l’intention de réinvestir dans la croissance, l’innovation et les capacités qui compteront le plus au cours des prochaines années", a déclaré M. Khosrowshahi.

L’action Uber a progressé de près de 2 %. Cette année, le titre a sous-performé l’indice S&P 500 et son concurrent Lyft

LYFT.O , enregistrant une baisse de près de 8 % due aux craintes liées à une concurrence croissante.

DoorDash DASH.O , Instacart CART.O et les plateformes de livraison locales ont exercé une pression sur Uber Eats, contraignant l’entreprise à se tourner vers des opérations telles que son rachat de Delivery Hero DHER.DE pour 14,8 milliards de dollars afin de gagner en envergure et d’être plus compétitive.

CONCURRENCE CROISSANTE DANS LE SECTEUR DES ROBOTAXIS

Une partie de ces inquiétudes provient d’informations faisant état de tensions croissantes entre Uber et Waymo, le plus grand opérateur américain de robotaxis, qui exploite ses véhicules via l’application Uber à Austin et Atlanta.

Waymo s’est également développé sur de nouveaux marchés sans Uber, tandis que des concurrents tels que Tesla misent encore plus fort sur les robotaxis, alimentant ainsi les craintes qu’une flotte croissante de voitures sans conducteur ne vienne éroder le rôle lucratif d’Uber en tant qu’intermédiaire entre les véhicules et les passagers.

Pour défendre sa position, Uber prévoit d’investir plus de 10 milliards de dollars dans les robotaxis au cours des prochaines années, en soutenant les entreprises qui développent des systèmes de conduite autonome et en se positionnant comme la plateforme de référence pour les trajets sans conducteur .

"À mesure que la technologie des véhicules autonomes et les partenariats se développent et prennent de l’ampleur, ce type d’activité nécessite un profil d’employé différent de celui d’une entreprise articulée autour de conducteurs humains et de tous les coûts de fonctionnement que cela implique, y compris les niveaux hiérarchiques", a déclaré Adam Ballantyne, analyste chez Cambiar Investors, actionnaire d’Uber.

Dans le cadre de la réorganisation annoncée mercredi, Uber réduira de 20 % le nombre d’employés situés à sept niveaux hiérarchiques ou plus en dessous du directeur général et réduira de près de moitié le nombre d’équipes ne comptant qu’un ou deux subordonnés directs. L’entreprise regroupera également certaines équipes et concentrera une grande partie de ses effectifs autour de pôles clés.

L’entreprise limitera par ailleurs les postes entièrement à distance à environ 1 % de ses effectifs, tout en maintenant sa politique de trois jours de présence au bureau.

Ces licenciements, rapportés pour la première fois par Bloomberg News, constituent la plus importante vague de licenciements chez Uber depuis mai 2020, lorsque l’effondrement de la demande lié à la pandémie l’avait contraint à supprimer 6.700 postes, soit près d’un quart de ses effectifs.

L’entreprise est également confrontée à des coûts liés à l’intelligence artificielle (IA), les employés ayant épuisé en seulement quatre mois l’intégralité du budget alloué à cette technologie pour 2026, selon les médias.

Uber comptait environ 34.000 employés dans le monde à la fin de l’année dernière, selon son rapport annuel.