Uber trouve un accord pour acquérir Delivery Hero

Uber Technologies annonce avoir conclu un accord de fusion avec Delivery Hero, "étendant la plus grande plateforme de mobilité et de livraison au monde à un total de 99 marchés, avec des réservations brutes pro forma combinées de 236 MdsUSD en 2025".

Selon les termes de l'OPA volontaire, le groupe américain offrira aux actionnaires de Delivery Hero une contrepartie en numéraire de 41,50 EUR par action, représentant une valorisation implicite de 14,8 MdsUSD pour 100% de l'entreprise, soit 13,7 MdsUSD après ajustement des acquisitions antérieures réalisées par Uber.

"Cette transaction double presque le nombre de marchés où Uber proposera à la fois des services de mobilité et de livraison, passant de 34 à 58 marchés, élargissant considérablement le marché adressable de la stratégie multiplateforme éprouvée d'Uber", explique le groupe.

La direction et le conseil de surveillance de Delivery Hero accueillent et soutiennent à l'unanimité l'OPA et ont l'intention de recommander aux actionnaires de Delivery Hero d'y apporter leurs actions, sous réserve de l'examen du document d'offre.

Uber prévoit que l'acquisition de son concurrent allemand sera relutive pour son BPA non GAAP dès sa finalisation, prévue au second semestre 2027, et qu'elle aura un effet relutif à un pourcentage "à un seul chiffre élevé" à partir de la troisième année.

Par ailleurs, Delivery Hero a conclu un accord distinct avec SSW Partners, une société d'investissement basée à New York, qui acquerra ses activités dans un total de 14 marchés, en particulier là où Uber Eats et Delivery Hero sont déjà présents simultanément, sous réserve de la finalisation de l'offre et d'autres conditions habituelles, pour environ 1,6 MdUSD.

Uber ne prendra pas le contrôle des entreprises transférées à SSW Partners, qui pilotera de manière indépendante le processus visant à trouver des partenaires stratégiques afin de positionner au mieux ces activités pour assurer leur succès à long terme.