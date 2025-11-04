 Aller au contenu principal
Uber Technologies pour sa prévision du quatrième trimestre
information fournie par AOF 04/11/2025 à 16:54

(AOF) - Uber Technologies (-6,54%, à 93,256 dollars), est victime de lourds dégagements après avoir pourtant dévoilé des comptes semestriels globalement positifs. Jefferies a même qualifié la publication de "supérieure aux attentes". Entre juillet et septembre, les gross bookings, soit le montant total payé par les utilisateurs avant la part reversé aux chauffeurs ou aux livreurs, ont bondi de 21%, à 49,74 milliards de dollars, soit 2% au-dessus du consensus selon les analystes de la banque d’affaires américaine.

De son côté, le chiffre d'affaires a suivi la même trajectoire avec une progression de 20%, à 13,467 milliards de dollars.

Parallèlement, l'Ebitda ajusté a atteint 2,256 milliards de dollars, conformément aux attentes, soit une croissance de 33% par rapport au troisième trimestre 2024. Enfin, Uber Technologies a vu le bénéfice net attribuable au groupe flamber de 154%, à 6,626 milliards de dollars. Ce montant comprend toutefois un bénéfice de 4,9 milliards de dollars lié à la reprise d'une provision fiscale, ainsi qu'un bénéfice net (avant impôts) de 1,5 milliard de dollars provenant de la réévaluation des participations en actions d'Uber. En outre, le bénéfice par action dilué a atteint 3,11 dollars, contre 1,20 auparavant.

La déception des investisseurs est liée aux prévisions du quatrième trimestre, notamment celle concernant l'Ebitda ajusté. Ce dernier est attendu entre 2,41 et 2,51 milliards de dollars, soit environ 1% inférieur au consensus au point médian souligne Jefferies.

Les analystes ont toutefois confirmé leur recommandation à Acheter avec une cible de cours de 120 dollars, soit un potentiel de hausse de 20,26% par rapport à la clôture de lundi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

UBER TECH
93,465 USD NYSE -6,33%
