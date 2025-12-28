 Aller au contenu principal
Principales réactions à la mort de Brigitte Bardot
information fournie par Reuters 28/12/2025 à 12:20

PHOTO DE FICHIER : L'ACTRICE FRANÇAISE BARDOT ARRIVE AU TRIBUNAL D'EDIMBOURG POUR L'AUDITION DE WOOFIE.

Brigitte Bardot, icône féminine et actrice française mythique des années 1960 devenue ardente militante de la cause animale aux propos controversés sur l'islam et l'immigration, s'est éteinte, a-t-on appris ‍dimanche de la fondation qui porte son nom.

Voici les principales réactions à l'annonce de son décès :

* LA FONDATION BRIGITTE BARDOT, DANS UN COMMUNIQUÉ :

"La Fondation Brigitte Bardot tient à saluer la mémoire d’une femme exceptionnelle qui a tout donné et tout ‌abandonné pour un monde plus respectueux des animaux. Son héritage demeure vivant à travers les actions et les combats que la Fondation poursuit avec la même passion et la même fidélité à ses idéaux".

* EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT ​FRANÇAIS, SUR X :

"Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les ⁠animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle."

* LA SPA FRANCE, SUR X :

"La SPA rend hommage ⁠à Brigitte Bardot, figure emblématique et passionnée ‍de la cause animale.

Depuis les années 1970, puis à travers sa fondation créée dans ⁠les années 1980, elle a consacré sa vie à défendre ceux qui n’ont pas de voix. Son engagement sans faille a permis de faire évoluer les consciences et d’obtenir de grandes avancées pour la protection animale."

* PETA FRANCE, SUR X :

"Les animaux ​perdent ce jour l'un de leurs plus sincères défenseurs.

Merci à Brigitte Bardot d'avoir si magnifiquement pris la défense des animaux. Nous savons que sa Fondation, ainsi que tous ceux qui ont été inspirés par son engagement, continueront à les défendre ⁠avec son cœur et sa voix."

* MARINE LE PEN, PRÉSIDENTE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, ​SUR X :

"Le départ de Brigitte est un chagrin immense. La France perd une femme exceptionnelle, ​par son talent, son courage, ​sa franchise, sa beauté. Une femme qui fit le choix de rompre avec une carrière incroyable pour se consacrer aux ​animaux qu’elle défendit jusqu’à son dernier souffle avec une énergie et ⁠un amour inépuisables.

Elle était incroyablement française : libre, indomptable, entière. Elle va énormément nous manquer."

* AYMERIC CARON, DÉPUTÉ LA FRANCE INSOUMISE ET FONDATEUR DE LA RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE POUR LE VIVANT, SUR X :

"Tristesse d’apprendre la disparition de Brigitte Bardot, qui fut une pionnière de la défense des animaux, au point d’abandonner sa carrière de superstar du cinéma pour y consacrer le reste de sa vie.

Aujourd’hui je ‌laisse de côté les déclarations polémiques. Je ne retiens que son engagement précurseur."

* YAËL BRAUN-PIVET, PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, SUR X :

"Ainsi s’achève l’épopée de Brigitte Bardot, icône française absolue, née avec « Et Dieu… créa la femme » et immortalisée dans « Le Mépris » ou « La Vérité ».

De ses rôles à l’écran à son engagement pour la cause animale, elle a imposé une figure de liberté singulière, devenue emblématique du rayonnement culturel français. Pensées à sa famille et ses proches. Au revoir, BB !"

(Compilé par Kate ‌Entringer, avec la rédaction de Paris)

1 commentaire

  • 12:28

    C'est Le bal des faux cul

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : L'ancienne actrice française Brigitte Bardot montre un exemplaire de 1969 du magazine français "Paris Match" ...
    France-Mort de Brigitte Bardot, la légende "B.B", à 91 ans
    information fournie par Reuters 28.12.2025 12:20 

    28 décembre - Brigitte Bardot, icône féminine et actrice française mythique des années 1960 devenue ardente militante de la cause animale aux propos controversés sur l'islam et l'immigration, s'est éteinte, a-t-on appris dimanche de la fondation qui porte son nom. ... Lire la suite

  • L'actrice française Brigitte Bardot donne une conférence de presse en décembre 1965 à Hollywood ( AFP / - )
    La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée
    information fournie par AFP 28.12.2025 12:17 

    Star planétaire, icône féminine du cinéma puis pasionaria de la cause animale coutumière des sorties polémiques: Brigitte Bardot est décédée dimanche à l'âge de 91 ans, longtemps après avoir tiré un trait sur la célébrité et le monde du 7e art. "La Fondation Brigitte ... Lire la suite

  • L'actrice française Brigitte Bardot vote pour le second tour de la présidentielle, le 10 mai 1981 à Saint-Tropez ( AFP / Raph GATTI )
    Brigitte Bardot, une longue proximité avec l'extrême droite
    information fournie par AFP 28.12.2025 12:03 

    Brigitte Bardot, décédée dimanche à 91 ans, a longtemps flirté avec l'extrême droite et voyait en Marine Le Pen, patronne du Front national (devenu RN) "la Jeanne d'Arc du XXIe siècle", tout en assurant que ses choix politiques étaient avant tout dictés par la ... Lire la suite

  • L'actrice française Brigitte Bardot lors d'une manifestation contre la chasse aux phoques, le 8 avril 1976 à Fécamp ( AFP / Jean-Pierre PREVEL )
    Brigitte Bardot, la passionaria des animaux
    information fournie par AFP 28.12.2025 11:51 

    En 1973, Brigitte Bardot, décédée dimanche, faisait une croix sur le cinéma et son statut d'icône mondiale pour se consacrer entièrement au combat de sa vie, la cause animale. "Ma première partie de vie fut comme le brouillon de mon existence", la deuxième a apporté ... Lire la suite

