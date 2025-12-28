La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée

L'actrice française Brigitte Bardot donne une conférence de presse en décembre 1965 à Hollywood ( AFP / - )

Star planétaire, icône féminine du cinéma puis pasionaria de la cause animale coutumière des sorties polémiques: Brigitte Bardot est décédée dimanche à l'âge de 91 ans, longtemps après avoir tiré un trait sur la célébrité et le monde du 7e art.

L'actrice française Brigitte Bardot s'envole pour New-York, le 16 décembre 1965 depuis l'aéroport d'Orly ( AFP / - )

"La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse le décès de sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d'abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des animaux et à sa Fondation", indique-t-elle dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'actrice de "Et Dieu... créa la femme" et du "Mépris" est décédée dimanche matin dans sa célèbre résidence de La Madrague à Saint-Tropez, a précisé la fondation à l'AFP.

"Nous pleurons une légende du siècle", a réagi le président Emmanuel Macron sur X.

Brigitte Bardot, le 28 novembre 1969 à Paris ( AFP / Derrick CEYRAC )

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a salué sur le même réseau social une "icône parmi les icônes", "follement libre et tellement française finalement".

Marine Le Pen, leader du Rassemblement national avec lequel Brigitte Bardot ne cachait pas sa proximité, a quant à elle rendu hommage à une femme "incroyablement française: libre, indomptable, entière".

L'actrice française Brigitte Bardot, le 23 janvier 1978 à Strasbourg ( AFP / - )

Ces dernières années, Brigitte Bardot, qui avait incarné la libération des moeurs dans la France des années 1950, se distinguait surtout par ses déclarations sur la politique, l'immigration, le féminisme, les chasseurs... dont certaines lui ont valu des condamnations pour injure raciale.

"La liberté, c'est d'être soi, même quand ça dérange", proclamait-elle, bravache, en exergue d'un livre intitulé "Mon BBcédaire", sorti début octobre chez Fayard.

Avant de faire parler d'elle pour ses prises de position, celle qu'on surnommait par ses initiales B.B. fut rien de moins qu'un mythe.

Brigitte Bardot lors du vingtième anniversaire de sa fondation pour la protection animale, le 28 septembre 2006 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Celui d'une femme affranchie, des codes moraux, vestimentaires, amoureux et sexuels et... de ce qu'on attendait d'elle. Une femme qui n'avait "besoin de personne", comme lui faisait chanter Serge Gainsbourg en 1967, connue à Cannes comme sur les plages brésiliennes.

- "Caprice" et "damnation" -

L'actrice française Brigitte Bardot, le 20 avril 1989 à Paris ( AFP / GEORGES BENDRIHEM )

Brigitte Bardot, première personnalité à avoir prêté ses traits au buste de Marianne, fut une sorte de Marilyn Monroe à la française, comme elle blonde, à la beauté explosive et à la vie privée tumultueuse, poursuivie par les paparazzi.

B.B., Marilyn, "je suis sûr que leur deux étoiles forment le plus beau duo du ciel", a salué Francis Huster, qui avait tourné avec Bardot en 1973, pour l'AFP.

Marilyn était "une femme qui a été exploitée, que personne n'a compris, qui en est morte du reste", se souvenait Bardot, qui l'avait rencontrée en 1956.

Brigitte Bardot, le 6 mai 2003 à Paris ( AFP / Jack GUEZ )

Une erreur qu'elle ne reproduira pas en prenant la tangente à 39 ans, laissant derrière elle une cinquantaine de films et deux scènes entrées au panthéon du 7e art: un mambo enfiévré dans un restaurant de Saint-Tropez ("Et Dieu... créa la femme", 1956) et un monologue où elle énumérait, nue, les différentes parties de son corps, en ouverture du "Mépris" (1963).

"Personne n’a mieux décrit Bardot que l’écrivain François Nourissier", a réagi l'ancien président du festival de Cannes, Gilles Jacob, auprès de l'AFP: "+un équilibre instable entre le caprice et la damnation+".

Brigitte Bardot donne une conférence de presse inopinée, le 17 décembre 1965 à l'aéroport Kennedy, à New-York ( AFP / - )

Rien ne prédestinait la jeune Brigitte à ce destin: née dans une famille bourgeoise parisienne en 1934, elle se passionne pour la danse et s'essaie au mannequinat. Elle épouse à tout juste 18 ans son premier amour, Roger Vadim, qui lui confie le rôle de Juliette dans "Et Dieu... créa la femme", qui va bousculer l'ordre établi et lui coller l'étiquette de sex-symbol.

Face au succès du film, elle enchaîne les tournages, déchaîne les passions et se brûle aux feux de la rampe.

L'actrice française Brigitte Bardot pose avec un perroquet sur la plage en marge du festival de Cannes, le 25 avril 1956 ( AFP / Pierre MEUNIER )

En 1960, au faîte de sa gloire, elle accouche d'un garçon, Nicolas, son seul enfant, sous l'oeil inquisiteur de la presse. Une expérience traumatisante. Se disant dénuée d'instinct maternel, l'actrice laisse son mari Jacques Charrier élever leur fils.

Elle épousera ensuite le play-boy et millionnaire allemand Gunter Sachs puis l'industriel Bernard d'Ormale, proche du Front national.

- Bébés phoques -

Brigitte Bardot, le 17 janvier 1989 à Cabriès, dans le sud de la France ( AFP / GERARD FOUET )

Elle devient alors une autre Bardot, figure de la cause animale. Le déclic a lieu face à une chèvre sur le tournage de son dernier film, "L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise" (1973), qu'elle achète et installe dans sa chambre d'hôtel.

Défense des éléphants, opposition aux abattages rituels, à la corrida ou à la consommation de viande de cheval... le combat ne fait que commencer.

Elle se rend sur la banquise en 1977 pour alerter sur le sort des bébés phoques, une séquence ultra-médiatisée qui fera la Une de Paris Match et lui laissera des souvenirs amers.

Brigitte Bardot inaugure l'exposition "100 photos de Brigitte Bardot", le 6 décembre 1971 à Paris ( AFP / - )

L'essentiel de sa deuxième vie se déroule à l'abri des regards, dans le sud, entre La Madrague et une deuxième résidence plus discrète, La Garrigue. C'est là qu'elle recueillait des animaux en perdition et gérait la fondation à son nom, créée en 1986.

Dans une interview accordée en mai à BFMTV, elle confiait avoir envie "de la paix, de la nature" et vivre "comme une fermière". Cet automne, elle avait été hospitalisée pour une intervention chirurgicale dont la nature n'avait pas été révélée.

Evoquant la mort, elle avait prévenu vouloir éviter la présence "d'une foule de connards" à son enterrement, souhaitant une simple "croix en bois" au-dessus de sa sépulture, dans son jardin. Comme pour ses animaux.