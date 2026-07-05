Uber suspend son expansion dans le secteur de la livraison de repas en Europe alors qu'il négocie un accord avec Delivery Hero, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails supplémentaires, de contexte et des paragraphes 3 à 8)

Uber UBER.N a suspendu la majeure partie de son projet d'expansion dans le secteur de la livraison de repas en Europe, quelques mois seulement après l'avoir annoncé, alors que la société de VTC poursuit son projet de rachat de Delivery Hero DHER.DE , a rapporté dimanche le Financial Times.

Selon cet article, Uber ne prévoit plus de lancer son service de livraison de repas dans cinq des sept pays qu’elle avait ciblés pour son expansion cette année, notamment l’Autriche, la Norvège et la Grèce . Les deux autres pays n’ont pas été identifiés.

Plus tôt dans l’année, Uber avait déclaré qu’il prévoyait d’étendre son activité de livraison de repas à sept nouveaux marchés européens: l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la République tchèque, la Grèce et la Roumanie.

L’entreprise espérait que cette initiative générerait 1 milliard de dollars supplémentaires de chiffre d’affaires brut au cours des trois prochaines années.

L'entreprise basée à San Francisco cherche toutefois toujours à racheter Delivery Hero, selon l'article du Financial Times.

Delivery Hero a déclaré en mai avoir reçu une offre de 33 € par action (37,74 $) de la part d’Uber, et Reuters a rapporté que la société américaine avait porté sa participation dans la société allemande de livraison de repas de 25 % à près de 37 % après avoir racheté une participation à Aspex Management, un autre actionnaire.

Reuters n’a pas pu vérifier l’information du Financial Times. Uber et Delivery Hero n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Uber a déclaré au FT avoir décidé de suspendre son expansion après le “succès retentissant” de ses lancements en Finlande et au Danemark, et comptait “se concentrer sur la poursuite de cette dynamique” sur les marchés existants.

(1 dollar = 0,8745 euro)