Uber s'associe à Getir pour se développer en Turquie
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 13:32

Uber Technologies annonce un accord avec Mubadala Investment Company par lequel Uber va acquérir le portefeuille de livraison de Getir en Turquie, incluant l'alimentation, l'épicerie, la vente au détail et la livraison d'eau.

"Cet accord représente une nouvelle étape importante dans l'investissement continu d'Uber en Turquie, regroupant la livraison Getir et Trendyol Go dans la famille Uber et renforçant davantage l'engagement d'Uber envers la Turquie", affirme le groupe américain.

Suite à la conclusion de cette transaction, qui reste soumise à l'approbation réglementaire et à d'autres conditions, Uber prévoit de combiner les forces de Getir et Trendyol Go, pour apporter "encore plus de valeur aux consommateurs, aux coursiers et aux commerçants".

Les clients de Getir continueront d'accéder aux services de livraison via l'application Getir Super, mais avec l'ajout de restaurants de Trendyol Go, tandis que ceux de Trendyol Go pourront accéder directement aux produits alimentaires de Getir via l'application Trendyol Go.

"Avec une économie numérique florissante et une base de consommateurs dynamique, Uber s'engage à investir dans la Turquie à long terme", met en avant le CEO (directeur général) d'Uber, Dara Khosrowshahi.

