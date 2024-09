Uber s'allie au Chinois WeRide pour proposer des courses en véhicule autonome

AOF - EN SAVOIR PLUS

WeRide exploite actuellement la plus grande flotte de robotaxis des Émirats arabes unis.

(AOF) - Uber annonce un partenariat stratégique avec le Chinois WeRide, visant à intégrer les véhicules autonomes de WeRide sur la plateforme Uber, en commençant par les Émirats arabes unis. Le partenariat devrait être lancé à Abu Dhabi d’ici à la fin de cette année : un certain nombre de véhicules WeRide sera mis à la disposition des utilisateurs d’Uber, qui pourront se voir proposer de faire effectuer leur trajet par un véhicule autonome WeRide. Le partenariat n'envisage aucun lancement aux États-Unis ou en Chine.

