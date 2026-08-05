Uber renforce son engagement en faveur des robotaxis, mais son action chute en raison de prévisions de bénéfices décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte du texte, ajout d'un commentaire d'analyste et d'informations sur les actions aux paragraphes 1 à 5)

* Uber prévoit un BPA ajusté pour le troisième trimestre compris entre 84 et 88 cents, en deçà des estimations

* Le chiffre d'affaires brut du deuxième trimestre progresse de 24 % pour atteindre 58,02 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépassant les prévisions de 57,06 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

* Le directeur général Dara Khosrowshahi a indiqué que les déplacements liés à la Coupe du monde avaient stimulé l'activité dans toutes les régions et pour tous les services

par Akash Sriram

Uber Technologies UBER.N a dévoilé mercredi son intention d’investir plus de 10 milliards (XX milliards d'euros) de dollars dans les robotaxis au cours des prochaines années et a déclaré que Waymo restait un partenaire important, malgré des informations selon lesquelles la filiale d’Alphabet

GOOGL.O envisagerait de mettre fin à leur alliance. L'action de la société de VTC a chuté de 4,8 % après que celle-ci a annoncé un bénéfice par action ajusté compris entre 84 et 88 cents pour le troisième trimestre, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 89 cents, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré mercredi que les investissements dans les robotaxis consisteraient principalement en prises de participation auprès de partenaires spécialisés dans la conduite autonome et en un soutien financier pour l’exploitation de la flotte et les engagements liés aux véhicules. Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, le directeur général d’Uber, Dara Khosrowshahi, a balayé les informations selon lesquelles Waymo envisagerait de mettre fin à leur partenariat, affirmant qu’il s’attendait à ce que les deux entreprises continuentde travailler ensemble à Austin et à Atlanta, tandis que la société de VTC renforçait ses liens avec d’autres développeurs de véhicules autonomes. L’allocation des capitaux de ce géant mondial du VTC et de la livraison est devenue une préoccupation majeure pour les investisseurs après l’annonce, le mois dernier, d’un accord de 14,8 milliards (XX milliards d'euros) de dollars portant sur l’acquisition de Delivery Hero DHER.DE .

“Le chiffre de 10 milliards (XX milliards d'euros) de dollars d’investissement correspond à ma propre estimation”, a déclaré Adam Ballantyne, analyste senior chez Cambiar Investors, actionnaire d’Uber, ajoutant qu’Uber aurait besoin de plusieurs milliards (XX milliards d'euros) de dollars au cours des quatre à cinq prochaines années pour soutenir ses partenaires dans le domaine de la conduite autonome à mesure qu’ils se développent.

La société prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires brut compris entre 58,25 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars et 60,25 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, ce qui correspond globalement aux prévisions des analystes, qui s’élèvent à 59,21 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les effets de change devraient réduire la croissance du chiffre d'affaires brut déclarée pour le troisième trimestre d’environ un point de pourcentage par rapport à l’année dernière, a indiqué la société, après avoir stimulé la croissance au cours des quatre trimestres précédents.

Le chiffre d’affaires brut d’Uber au deuxième trimestre, s’élevant à 58,02 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient à 57,06 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, tandis que le résultat opérationnel ajusté a également dépassé les attentes.

L’entreprise a bénéficié d’une demande généralisée dans toutes les régions et pour tous les services au cours du trimestre, notamment grâce aux déplacements liés à la Coupe du monde de la FIFA.

Le chiffre d’affaires a progressé de 12 % pour atteindre 14,19 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, manquant de peu les estimations de 14,24 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Uber a déclaré avoir attiré davantage de nouveaux utilisateurs au cours de l’année écoulée que durant n’importe quelle période comparable des cinq années précédentes, ce qui a contribué à faire progresser le chiffre d’affaires brut de 24 %.