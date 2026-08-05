Uber prévoit un bénéfice trimestriel modeste et renforce ses plans d'investissement dans les robotaxis

Uber Technologies UBER.N a annoncé mercredi que son bénéfice ajusté pour le trimestre en cours serait inférieur aux estimations de Wall Street, expliquant que les fluctuations des taux de change freineraient la croissance de son chiffre d'affaires et réaffirmant son intention d'investir massivement dans les robotaxis et les acquisitions.

L'allocation du capital de ce géant mondial des services de VTC et de livraison est devenue une préoccupation majeure pour les investisseurs après l'annonce, le mois dernier, d'une opération de 14,8 milliards de dollars (12,8 milliards d'euros) visant l'acquisition de Delivery Hero DHER.DE , qu'il prévoit de financer à l'aide de ses liquidités existantes et par endettement.

Mercredi, le groupe a également dévoilé son intention de consacrer plus de 10 milliards de dollars aux véhicules autonomes au cours des prochaines années, sans toutefois fournir de calendrier précis.

Uber prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires brut compris entre 58,25 et 60,25 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux prévisions des analystes, qui s’élèvent à 59,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les effets de change devraient réduire la croissance des réservations brutes déclarées au troisième trimestre d’environ un point de pourcentage par rapport à l’année dernière, a indiqué le groupe, après avoir stimulé la croissance au cours des quatre trimestres précédents.

Les réservations brutes d’Uber au deuxième trimestre, qui se sont élevées à 58,02 milliards de dollars, ont dépassé les estimations des analystes (57,06 milliards de dollars), tandis que le résultat opérationnel ajusté a également dépassé les attentes.

Le chiffre d’affaires a progressé de 12% pour atteindre 14,19 milliards de dollars, manquant de peu les estimations de 14,24 milliards de dollars, après qu’un changement comptable au Royaume-Uni a réduit la croissance du chiffre d’affaires publié sans affecter les fondamentaux économiques.

Uber prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 84 et 88 centimes, contre 89 centimes attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les charges d'exploitation ont augmenté d'environ 10% au deuxième trimestre, avec une hausse des dépenses dans les domaines du marketing, de la recherche et des opérations administratives.

Uber a indiqué avoir attiré davantage de nouveaux utilisateurs au cours de l'année écoulée que durant n'importe quelle période comparable des cinq années précédentes, ce qui a contribué à faire progresser le chiffre d'affaires brut de 24%.

(Rédigé par Akash Sriram ; Version française Matthieu Huchet)