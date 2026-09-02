Uber prévoit de réduire ses effectifs de 10% afin de rationaliser ses échelons hiérarchiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ces suppressions d'emplois concernent environ 3.300 postes sur un effectif total d'environ 34.000 personnes

* Uber réduit de 20% les effectifs des employés situés à sept niveaux hiérarchiques ou plus en dessous du directeur général

* L'entreprise prévoit de limiter les postes entièrement à distance à environ 1% de ses effectifs

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

Uber Technologies UBER.N a annoncé mercredi qu’elle allait supprimer environ 3.300 postes,soit environ 10% de ses effectifs, dans le cadre d’une restructuration visant à supprimer des niveaux hiérarchiques, à regrouper des équipes et à réduire les coûts.

Ces suppressions font suite à une année difficile pour l’action Uber, qui a chuté de près de 8% et sous-performé l’indice S&P 500 .SPX , sur fond d’inquiétudes des investisseurs quant au fait que des entreprises de VTC autonomes telles que Waymo pourraient menacer la part de marché dominante d’Uber en Amérique du Nord.

Selon son rapport annuel, l’entreprise comptait environ 34.000 employés dans le monde à la fin de l’année dernière.

Ces licenciements seraient les plus importants d’Uber depuis mai 2020, date à laquelle l’entreprise avait supprimé environ 6.700 postes, soit près d’un quart de ses effectifs, alors que les restrictions liées à la pandémie avaient fait chuter la demande de services de VTC.

S'inscrivant dans une tendance plus large au sein du secteur technologique visant à rester agile, le directeur général Dara Khosrowshahi a déclaré que ces suppressions de postes permettraient de réduire la complexité organisationnelle qui avait ralenti la prise de décision chez Uber et créé des postes axés sur la coordination.

Mais contrairement à plusieurs dirigeants du secteur technologique, il n’a pas imputé ces suppressions d’emplois à l’intelligence artificielle. Il a également indiqué qu’Uber regrouperait certaines équipes et concentrerait la majeure partie de ses effectifs autour de pôles clés dans le cadre de cette réorganisation.

Uber a indiqué avoir réduit de 20% le nombre d’employés situés à sept niveaux hiérarchiques ou plus en dessous du directeur général, et avoir diminué de près de moitié le nombre de “micro-équipes”, c’est-à-dire les équipes ne comptant qu’un ou deux subordonnés directs.

L’entreprise concentrera ses équipes internationales à New York et à San Francisco, exigera de la plupart des télétravailleurs qu’ils déménagent et limitera les postes entièrement à distance à environ 1% de ses effectifs, tout en maintenant sa politique de trois jours de présence au bureau.

Son action a progressé d’environ 2% en pré-ouverture à la suite de cette annonce, rapportée pour la première fois par Bloomberg News.