Uber présente un nouvel ensemble de produits et de fonctionnalités
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 17:28
Parmi les nouvelles offres, Uber a introduit un partenariat avec Expedia Group qui permet aux clients Uber de réserver des hôtels directement via l'application Uber.
Uber et le groupe Expedia s'associent pour offrir aux utilisateurs Uber aux États-Unis un large choix d'hôtels, qui compteront plus de 700 000 établissements à travers le monde. Le partenariat devrait s'étendre au-delà des États-Unis.
Uber a également introduit le mode Voyage, une nouvelle expérience intégrée aux applications Uber et Uber Eats, offrant aux voyageurs des recommandations soigneusement sélectionnées sur les favoris locaux, les destinations touristiques populaires, les réservations OpenTable.
" Uber devient une application pour tout - aider les gens à aller, aller chercher et désormais voyager en un seul endroit ", a déclaré Dara Khosrowshahi, DG d'Uber.
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