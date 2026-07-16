Uber porté par son rachat de Delivery Hero et des propos de Wedbush

Uber Technologies gagne 2,5% à 74,5 USD en début de séance à Wall Street, après l'annonce par le groupe d'un accord pour racheter Delivery Hero, mais aussi avec le soutien de commentaires de Wedbush, qui en fait l'une de ses valeurs favorites dans le secteur de l'Internet.

Uber a annoncé ce jeudi un accord de rapprochement avec Delivery Hero, "étendant la plus grande plateforme de mobilité et de livraison au monde à un total de 99 marchés, avec des réservations brutes pro forma combinées de 236 MdsUSD en 2025".

Selon les termes de l'OPA volontaire, le groupe offrira aux actionnaires de Delivery Hero une contrepartie en numéraire de 41,50 EUR par action, représentant une valorisation implicite de 14,8 MdsUSD pour 100% de l'entreprise, soit 13,7 MdsUSD après ajustement des acquisitions antérieures réalisées par Uber.

"Cette transaction double presque le nombre de marchés où Uber proposera à la fois des services de mobilité et de livraison, passant de 34 à 58 marchés, élargissant considérablement le marché adressable de la stratégie multiplateforme éprouvée d'Uber", explique le groupe.

La direction et le conseil de surveillance de Delivery Hero accueillent et soutiennent à l'unanimité l'OPA et ont l'intention de recommander aux actionnaires d'y apporter leurs actions, sous réserve de l'examen du document d'offre.

Uber prévoit que l'acquisition de son concurrent allemand sera relutive pour son BPA non GAAP dès sa finalisation, prévue au 2e semestre 2027, et qu'elle aura un effet relutif de l'ordre d'un pourcentage "élevé à un seul chiffre" à partir de la troisième année.

Par ailleurs, Delivery Hero a conclu un accord distinct avec SSW Partners, une société d'investissement basée à New York, qui acquerra ses activités sur un total de 14 marchés, en particulier ceux où Uber Eats et Delivery Hero sont déjà présents simultanément, pour environ 1,6 MdUSD.

Wedbush positif grâce à la mobilité autonome...

Par ailleurs, Uber progresse sur fond de commentaires favorables de Wedbush, qui attribue au titre de la plateforme de services de mobilité et de livraison une recommandation "surperformance", avec un objectif de cours de 91 USD, et en fait l'une de ses valeurs favorites dans le secteur de l'Internet.

"Cette position reflète notre conviction qu'Uber s'impose comme un maillon essentiel facilitant la mobilité autonome, plutôt que d'être simplement menacé de désintermédiation, tout en disposant d'une marge de progression importante pour la croissance de son activité principale", explique le broker.

Si le débat autour des véhicules autonomes (VA) reste la principale préoccupation des investisseurs, Wedbush considère que les éléments observés à ce jour sur ce thème, bien qu'encore préliminaires, jouent en faveur d'Uber, soulignant que le nombre de trajets effectués en VA a été multiplié par dix en un an.

De plus, le lancement, en février 2026, d'Uber Autonomous Solutions, une suite de services destinée aux partenaires exploitant des véhicules autonomes, permet selon le broker à Uber d'endosser le rôle de fournisseur d'infrastructures.

...ainsi qu'à d'autres leviers de croissance identifiés

Au-delà des véhicules autonomes, Wedbush identifie plusieurs leviers de croissance : le nombre d'abonnés à Uber One a dépassé les 50 millions, contre 30 millions fin 2024, tandis qu'environ 30% des utilisateurs du service de mobilité n'ont jamais testé Uber Eats, offrant ainsi un potentiel de ventes croisées.

Wedbush met également en avant l'expansion d'Uber Eats dans l'épicerie et la distribution, ainsi que de nouveaux partenariats, notamment pour la réservation d'hôtels avec Expedia, qui étendent la présence de la plateforme Uber au secteur du voyage.

Le broker souligne aussi une hausse du BPA non GAAP de 44% au 1er trimestre 2026, accompagnée de rachats d'actions records s'élevant à 3 MdsUSD sur le trimestre, une tendance qu'il anticipe voir se poursuivre.

"Nous estimons que la combinaison de l'optionalité liée aux véhicules autonomes, du potentiel de ventes croisées, de l'amélioration des marges et des rachats d'actions est sous-évaluée par le marché", conclut l'intermédiaire financier.