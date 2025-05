Uber: partenariat stratégique avec Pony AI information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - Uber Technologies annonce un partenariat stratégique avec Pony AI pour déployer ses Robotaxis sur la plateforme Uber, d'abord sur un marché clé du Moyen-Orient dans le courant de l'année, avant une extension à d'autres marchés internationaux à l'avenir.



Lorsqu'un passager demandera une course admissible sur l'application Uber, il pourra se voir offrir la possibilité de la faire exécuter par un véhicule Pony.ai, doté dans un premier temps d'un opérateur de sécurité, jusqu'au lancement commercial entièrement autonome.



'Cette avancée technologique s'aligne sur les objectifs stratégiques du partenariat, permettant à la plateforme d'Uber d'intégrer plus rapidement et en toute sécurité les véhicules autonomes à mesure que la collaboration s'étend à de nouveaux marchés', affirme Uber.





