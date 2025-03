Uber: partenariat avec Sally Beauty information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - Uber Technologies fait part d'un nouveau partenariat avec Sally Beauty, détaillant de couleurs et de soins capillaires professionnels, pour apporter sa vaste sélection de produits à la plateforme Uber Eats à l'échelle de l'ensemble des Etats-Unis.



'Cette collaboration, le premier partenariat national d'Uber Eats en matière de beauté, permet plus facilement que jamais aux amateurs de beauté de se faire livrer des produits incontournables directement à leur porte, à la demande', explique le groupe.



Ce partenariat répond à la volonté d'Uber de diversifier ses offres au-delà de la livraison de nourriture et d'épicerie, en veillant à ce que les clients puissent accéder facilement aux produits essentiels du quotidien, y compris les produits pour cheveux et ongles.





